80 هزار نفر از خدمات سازمان بهزیستی استان مرکزی استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کاظم صالحی ظهر پنجشنبه در دیدار پرسنل این سازمان با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: این سازمان با داشتن 30 مرکز نگهداری روزانه و شبانه در استان و جمعیت 80 هزار نفری تحت پوشش، نیازمند مشارکت های مردمی است که این مشارکت ها در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 30 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه این سازمان 57 وظیفه بر عهده دارد، اضافه کرد: این در حالیست که سازمان بهزیستی استان با کمبود بودجه مواجه است و در این زمینه برای ادامه فعالیت های خود و حمایت از نیازمندان، نیازمند کمک خیرین است.

وی اظهار داشت: در این راستا بیش از 250 تشکل و موسسه خیریه در ارائه خدمات این سازمان را کمک و یاری می کنند.

صالحی با اشاره به اینکه حمایت از معلولان و محرومان یکی از وظایف این سازمان است، افزود: در این سازمان خدمات توانبخشی، مشاوره، آموزش قبل از ازدواج و غربالگری شنوایی و بینایی ارائه می شود و این امر نشان دهنده این است که همه مردم از بدو تولد نیازمند خدمات بهزیستی هستند.

وی با اشاره به بحث پیشگیری گفت: این سازمان نیز در امر پیشگیری خدماتی از جمله غربالگری شنوایی و بینایی نوزادان، آموزش قبل از ازدواج، مشاوره ژنتیک و آموزش مهارت زندگی ارائه می کند.

وی با اشاره به اینکه تلفن 123 آماده پاسخگویی به مردم در راستای آسیب اجتماعی است، ادامه داد: در سازمان بهزیستی مرکز DIC برای جلوگیری از بیماری های ایدز و هپاتیت فعالیت دارد و همچنین وسایل رایگان برای جلوگیری از این بیماری ها در اختیار معتادان قرار داده می شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز با اشاره به خدمات بهزیستی در جامعه گفت: این سازمان همواره نقش موثری در بحث کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی بر عهده دارد.

آیت الله احمد محسنی گرکانی با بیان اینکه خدمات این سازمان برای زندگی بهتر و سالمتر و در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: در این راستا دانشگاه سازمان بهزیستی با هشت رشته، به تربیت نیروی متخصص می پردازد.

وی در ادامه با اشاره به ماه مبارک رجب و خیرات و برکات این ماه گفت: افراد باید خود را برای رسیدن به ماه نزول قرآن آماده کنند.

در پایان از سه نفر از تلاشگران سازمان بهزیستی استان مرکزی تقدیر شد.