نقد "پشت دیوار شب" در سرای اهل قلم

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین نشست از سلسله نشستهای "صد نویسنده؛ صد داستان" سرای اهل قلم که روز یکشنبه 21 تیرماه برگزار می‌شود به نقد و بررسی کتاب "پشت دیوار شب" محمد‌رضا سرشار اختصاص یافته است.

در این نشست که سومین نشست این برنامه است فیروز زنوزی‌جلالی و کامران پارسی‌نژاد حضور خواهند داشت و حضور شهریار زرشناس در این نشست به دلیل سفر وی لغو شده است.

در این نشست که ساعت 17 در سرای اهل قلم، واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر ،شماره 2 برگزار خواهد شد سعی می‌شود در کنار نقد و بررسی کتاب "پشت دیوار شب" جریانهای جاری ادبیات نیز مورد بررسی قرار گیرد.

"پشت دیوار شب" شامل 11 داستان است که سال گذشته منتشر شده است.



