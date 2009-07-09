حل مشکلات کرج نیازمند توجه مسئولان استانی و کشوری است

علی اکبرمهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: رفع بسیاری از مشکلات کرج از حوزه اختیارات مسئولان آن خارج است و برای خروج از مشکلات ساختاری و متعدد نیازمند همکاری بیشترمسئولان کشوری و استانی هستیم.

وی ادامه داد: نامناسب بودن خوابگاه های دانشجویی و راه های مواصلاتی‌ و نیز کمبود فضاهای آموزش از جمله این مشکلات به شمار می رود که پیش بینی می شود با جلب حمایتهای مسئولان کشوری و استانی این مشکلات تا حد زیادی کاهش یابد.

این مسئول بیان کرد: با ارتقای ادارات شهرستان کرج می توان گامهای موثری در کاهش مشکلات مذکور برداشت که این امر بر ضرورت ارتقای یادشده می افزاید.

نائب رئیس شورای شهرستان کرج عنوان کرد: همچنین‌ یکی از دیگر مشکلات اساسی شهرستان کرج ترافیک آن است که به دلیل عبور مسافران 14 استان کشور مضاعف شده و شرایط را سخت تر کرده است.

مهدی زاده افزود: ‌وجود زمینهای حاصلخیز کشاورزی و شهرکهای صنعتی از مهمترین استعدادهای شهرستان کرج به شمار می رود که بهره گیری درست از این استعدادها کرج را در بسیاری از زمینه ها سرآمد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: نگاه ویژه به پتانسیلهای کرج بستر خدمات رسانی بهتر در منطقه را فراهم می کند و همه باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.