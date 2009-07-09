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۱۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۸

بر اساس نتایج اولیه ؛

"یودویونو" رئیس جمهور اندونزی باقی ماند

"یودویونو" رئیس جمهور اندونزی باقی ماند

بر اساس شمارش اولیه آرا انتخابات ریاست جمهوری اندونزی "سوسیلو بامبانگ یودویونو" رئیس جمهوری فعلی این کشور برنده انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات اندونزی شمارش اولیه آرا نشان می دهد که یودویونو از مجموع 18 میلیون و 700 هزار رای شمارش شده 62 درصد از آن را به خود اختصاص داده است.

در پی اعلام این مطلب یودویونو از برگزاری انتخاباتی آرام و شفافیت ستایش کرد و گفت: در هر حوزه انتخاباتی در این دوره از انتخابات ناظران وجود داشتند و این دلیلی بر شفافیت انتخابات است.

وی در عین حال افزود: تمامی کاندیداها باید منتظر اعلام آخرین نتایج آرا از سوی ستاد انتخابات باشند.

اظهارات یودویونو در حالی است که مخالفان و رقبای وی از تقلب در انتخابات خبر می دهند و در عین حال تهدید کردند که به نتایج نهایی اعتراض خواهند کرد.

انتخابات ریاست جمهوری اندونزی روز گذشته چهار شنبه برگزار شد و رقابت اصلی میان "مگاواتی سوکارنو" از حزب عدالت مردمی، "یوسف کالا " از حزب گلکار و "سوسیلیو بامبانگ یودویونو " رئیس جمهور کنونی است.

در این دوره از انتخابات رئیس جمهوری در اندونزی 176 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند.

کد مطلب 909105

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