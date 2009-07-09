مهاجم بوخوم جای خود را به جوانان داد/ در آرزوی مربیگری تیم ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت AFC، مهاجم تیم فوتبال بوخوم آلمان روز دوشنبه درحالی که فقط دوهفته تا تولد 34 سالگی فاصله داشت با اعلام بازنشستگی اش گفت که می‌خواهد جایش را به جوان‌ترها بدهد."برای تیم ملی آرزوی موفقیت می‌کنم و مایلم جایم را به جوان‌تر‌ها بدهم".

هاشمیان آخرین بار در بازی ایران با کره جنوبی در سئول در پانزده دقیقه آخر به میدان رفت. آن بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید و ساعاتی بعد با تساوی بدون گل عربستان و کره شمالی ایران شانس صعود به جام جهانی 2010 را از دست داد.

هاشمیان در این مورد اظهار داشت: "تیم ملی ایران پتانسیل خوبی داشت، اما با بدشانسی و تعویض پی‌در‌پی کادر فنی از رسیدن به جام‌جهانی در آفریقای جنوبی بازماند. آرزوی من این بود که تیم ملی را به جام‌جهانی ببریم و با این کار دل مردم عزیز کشورمان را شاد کنیم، اما متاسفانه چنین نشد. اکنون در مقطعی قرار گرفته‌ام که ترجیح می‌دهم جوان‌ها جای مرا در تیم ملی بگیرند و امیدوارم تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های آتی همواره موفق و پیروز باشد".

پیش از این فدراسیون فوتبال بعد از خبر بازنشستگی مهدوی کیا و کریمی اعلام کرده بود در صورت جدی بودن خداحافظی بازیکنان باسابقه حتما برای آنها بازی خداحافظی برگزار می‌کند.

هاشمیان که بعد از جام ملت های 2000 لبنان تا بازیهای انتخابی جام جهانی 2006 دور از تیم ملی بود در بازگشت گل های حساسی زد و کمک مهمی برای صعود به آلمان داشت. اینک جدایی اش بعد از دو نام مطرح دیگر فوتبال ایران تحولات اساسی را در تیم ملی ضروری به نظر می رساند.

هاشمیان درباره شرایط فعلی اش خاطرنشان کرد: "تمام سعی و تلاشم را به‌کار می‌بندم تا پس از این با نام ایران و به عنوان یک ایرانی در تیم‌های خارجی بدرخشم. درحال حاضر بوخوم در اردوی آمادگی پیش فصل در سن گالن سوئیس حضور دارد. من هم نخستین جلسه تمرینی خود را با بوخوم یکشنبه برگزار کردم. البته به دلیل حضور در تیم ملی نتوانستم در اولین جلسات تمرینی تیم حضور داشته باشم".

بازگشت به تیم ملی؟

هاشمیان که توانست بدون حضور در پرسپولیس و استقلال به بازیکن محبوبی تبدیل شود از این حیث فوتبالیستی متفاوت در فوتبال ایران شد. وی که پیشینه بازی در هامبورگ، بوخوم، بایرن مونیخ و هانوفر را دارد حالا نگاه دیگری به آینده دارد و می خواهد در زمینه مربیگری موفق باشد.

این مهاجم ایران تاکید کرد: " امیدوارم روزی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شوم تا بتوانم تجربیات خود را در اختیار این تیم قرار دهم و حضور در جام‌جهانی که در زمان بازی یکبار موفق به انجام آن نشدم، را به عنوان سرمربی به انجام برسانم".