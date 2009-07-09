جشنواره فرهنگی و ورزشی فرزندان زندانیان در خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در تربت جام، رئیس تربت بدنی سازمان زندانها ظهر پنجشنبه در جشنواره فرهنگی، ورزش فرزندان زندانیان در تربت جام، اقدام زندان تربت جام در برگزاری جشنواره ویژه فرزندان زندانیان را از ابتکارات این اداره دانست و افزود: این حرکت فرهنگی، ورزشی برای اولین بار در سطح زندانهای کشور انجام پذیرفته است.

رئیس زندان تربت جام نیز در این جشنواره گفت: 300 کودک و نوجوان از فرزندان زندانیان تربت جام در جشنواره فرهنگی، زندان که به ابتکار ستاد کاهش آسیب زندان صورت گرفت شرکت کردند.

حمید کامل به حضور در این جشنواره به برگزاری 32 جلسه ستاد کاهش آسیب در زندان تربت جام اشاره کرد و گفت: حدود 40 درصد از مصوبات ستاد کاهش آسیب زندان مربوط به موضوعات فرهنگی و ورزشی است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس سیاستهای اداره کل زندانهای استان زندان تربت جام توجه ویژه ای به مسایل روحی روانی خانواده مددجویان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه داشته و در جهت کمک و همیاری به خانواده زندانیان از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.