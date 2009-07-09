توجه به مسائل قرآنی باید در راس امور کشور قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه دومین دوره مسابقات اذان، ابتهال، تواشیح و همخوانی قرآن کریم که در مرقد مطهر علی ابن بابویه (ع) قم برگزار شد، توجه به مسائل قرآنی را یکی از رویکردهای سازمان اوقاف و امور خیریه عنوان کرد و گفت: این سازمان می ‌کوشد تا مسائل قرآنی را در کشور گسترش دهد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه باید در کشور اسلامی ایران مسائل قرآنی را ترویج کنیم، گفت: توجه به مسائل قرآنی در کشور ما باید در رأس امور باشد و به همین منظور باید نهادهای فرهنگی به آن توجه اساسی داشته باشند.



وی در ادامه به برگزاری دومین دوره مسابقات استانی اذان، ابتهال، تواشیح و همخوانی قرآن کریم در قم اشاره کرد و گفت: در این دوره از مسابقات 150 نفر از برادران شرکت کرده‌اند که در دو گروه سنی بزرگسالان و شکوفه‌ها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



حجت الاسلام ناظمی اظهار داشت: در رشته اذان 80 نفر، ابتهال 20 نفر، تواشیح و همخوانی نیز هشت گروه شش نفره در دو گروه سنی بزرگسالان و شکوفه‌ها شرکت دارند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم‌ با بیان اینکه نفرات برتر هر رشته به مسابقات سراسری اعزام خواهند شد، گفت: از هر گروه یک نفر به مسابقات سراسری که در ایام عید غدیر برگزار می ‌شود اعزام خواهد شد و سه نفر نیز برتر اعلام می‌شوند.



وی به هدف از برگزاری این دوره از مسابقات اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این مسابقات جذب جوانان به برنامه‌های قرآنی و ارتقا سطح موذنین و قاریان استانی است.



وی در پایان به مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات اشاره کرد و گفت: مراسم اختتامیه دومین دوره مسابقات اذان، ابتهال، تواشیح و همخوانی قرآن کریم جمعه 19 تیرماه بعد از نماز مغرب و عشا در مرقد مطهر علی ابن بابویه (ع) برگزار می‌شود.