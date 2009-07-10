نقاط ضعف مدیران شهری قائمشهر رسانه ای شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار قائمشهر شامگاه پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران شهرستانی و استانی در فرمانداری افزود: روند بی توجهی به توسعه و عمران شهری در قائمشهر تبدیل به یک معضل شده است.

وی خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر و شهرداری باید به جای پرداختن به حاشیه ها برای مردم کار کنند.

فرماندار قائمشهر با اشاره به اینکه سال گذشته دو میلیارد تومان از اعتبارات دولتی برای تسریع در پروژه های عمرانی اختصاص یافته است، عنوان کرد: علت تغییرات مکرر شهرداران در قائمشهر تفکر شخصی داشتن اعضای شورای شهر به بحث انتخاب شهردار بوده است که با این اقدامات برخورد می شود.

قلی زاده یادآور شد: باید مدیر یا مدیرانی که برای توسعه شهری و عمران، آبادی منطقه و رفاه مردم تلاش نمی کنند را برکنار کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح زیباسازی حریم جاده ای شهرستان با همکاری 40 صنف فعال قائمشهر خبر داد و گفت: حریم جاده های شهرستان زیباسازی و ساماندهی می شود.

فرماندار قائمشهر همچنین با اشاره به ایجاد طرحهای توسعه ای در نمایشگاه بین المللی مازندران مستقر در قائمشهر افزود: طی دو سال گذشته توسعه نمایشگاه بین المللی قائمشهر مورد توجه جدی مسئولان ارشد استان و کشور نیز بوده است.

قلی زاده در بخش دیگری از سخنان خود در مورد برنامه هایش در مورد تقویت تیم نساجی مازندران اظهار داشت: برای تیم فوتبال نساجی مازندران که دارای علاقمندان استانی و شهرستانی بسیاری است، برنامه های بسیاری دارم.

وی با بیان اینکه هفته آینده نشستی با مسئولان ورزشی استان و نساجی مازندران در قائمشهر خواهیم داشت، افزود: در آن جلسه قصد دارم مشکلات نساجی را رفع و برای حمایت این تیم لیگ برتری جدیت بیشتری داشته باشم.

نماینده دولت در شهرستان قائمشهر همچنین در مورد سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "میزان نرخ بیکاری دومین شهر پرتراکم کشور چه میزان است ؟" این میزان را در حد متوسط دانست و گفت: با احیا کارخانجات نساجی و افتتاح واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی شهرستان پیش بینی می شود نرخ بیکاری قائمشهر تا پایان سال روند نزولی بگیرد و به شاخص مثبتی در افزایش اشتغال نائل آید.

شهرستان قائمشهر به عنوان دومین شهرستان پرتراکم کشور بوده که بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارد.