آمار دقیقی از کارخانجات تعطیل شده در خراسان رضوی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین احمدی بعداز ظهر پنجشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: در دو ماهه اول امسال 147 میلیون دلار صادرات از استان صورت گرفته است که در این بخش با رشد 31 درصدی نسبت به سال قبل روبرو بوده ایم.
رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: در مجموع بدهی های زیر دو میلیارد تومان 272 واحد صنعتی جمعا به مبلغ 262 میلیارد تومان جهت دریافت مجوز استمهال یکساله به وزارت صنایع و معادن ارسال شده و به زودی مصوبه دولت در خصوص مجوز استمهال ابلاغ خواهد شد.
احمدی در مورد ارائه آماری از تعطیلی کارخانجات در مشهد بیان کرد: واحدهای صنعتی استان به طور متوسط با دو سوم ظرفیت فعالیت می کنند و آمار دقیقی از کارخانجات تعطیل شده در استان وجود ندارد.
وی همچنین از سرمایه گذاری پنج سرمایه گذار خارجی در استان خبر داد و گفت: زمینه فعالیت این سرمایه گذاران در موارد آجر، سفال، فرآوری پوست، مصنوعات سنگی و قطعات پرس خودرو است.
وی در مورد طرح آمایش صنعتی استان افزود: وزارت صنایع و معادن، در این طرح 37 واحد صنعتی را برای خراسان رضوی در نظر گرفته است.
رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی در مورد پرداخت وام بانکها به ماشین آلات دست دوم گفت: هیچ بانکی برای ورود ماشین آلات دست دوم صنعتی به کشور وام پرداخت نمی کند.
راضیه علیرضایی معاون امور صنایع و معادن سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن انتقاد از کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی استان گفت: در شرایط فعلی اقتصاد بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت، بهینه سازی تولید و اصلاح رویه های تولید در بخش صنعت کشور اثر گذار است.
وی عمده مشکل واحدهای صنعتی استان را سرمایه در گردش آنها دانست که در طرحهای بلندمدت استفاده کرده اند.
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