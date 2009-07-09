تحول عصر صنعت به عصر دانایی نیازمند برنامه راهبردی متمایز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عقیل ملکی فر ظهر پنج شنبه در سمینار آموزشی برنامه ریزی و استراتژیک اظهار داشت: در حال حاضر اساس عصر صنعت از بین رفته است و فناوری اطلاعات به طور گسترده در تمامی عرصه ها وارد شده که برای تدوین برنامه راهبردی طولانی مدت نگاهی عمیق در این زمینه امری بدیهی و ضروری است.

مجری پروژه چشم انداز بیست ساله تهران، جهان آینده را جهان اختراعات برشمرد و خاطرنشان کرد: حقیقت برنامه ریزی استراتژیک تدوین برنامه ای دور بعد و متمایز از همتایان به منظور داشتن آینده ای روشن است که لازمه این امر تحول در حوزه اختراع است زیرا در آینده اختراعات در سه حوزه فنی، اقتصاد و کارآفرینی و فرهنگی می تواند در پیشبرد اهداف کشور در آینده موثر باشد.

وی با اشاره به کمبود آموزشها و مهارت لازم در نظام آموزش عالی کشور در جهت آماده کردن جوانان برای تغییر و تحول در عصر کنونی اظهار داشت: در حال حاضر فرد پس از کسب مدرک تحصیلی از مهارت کافی در جهت هماهنگ کردن خود با این تغییر و تحولات برای تدوین برنامه ای روشن در زندگی و کار خود برخوردار نیست.

سمینار علمی آموزشی برنامه استراتژیک به دلیل مشکلاتی نامشخص پنج دقیقه قبل از برگزاری مراسم به مکان دیگری منتقل شد و با تاخیر یک ساعت و نیمه شروع شد.