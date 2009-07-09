۱۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۶

تحول عصر صنعت به عصر دانایی نیازمند برنامه راهبردی متمایز است

تحول عصر صنعت به عصر دانایی نیازمند برنامه راهبردی متمایز است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو انجمن علمی آینده نگری ایران، تدوین برنامه راهبردی متمایز، سایر کشورها را ضرورتی جدی در تحول عصر کنونی صنعت به عصر دانایی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عقیل ملکی فر ظهر پنج شنبه در سمینار آموزشی برنامه ریزی و استراتژیک اظهار داشت: در حال حاضر اساس عصر صنعت از بین رفته است و فناوری اطلاعات به طور گسترده در تمامی عرصه ها وارد شده که برای تدوین برنامه راهبردی طولانی مدت نگاهی عمیق در این زمینه امری بدیهی و ضروری است.

مجری پروژه چشم انداز بیست ساله تهران، جهان آینده را جهان اختراعات برشمرد و خاطرنشان کرد: حقیقت برنامه ریزی استراتژیک تدوین برنامه ای دور بعد و متمایز از همتایان به منظور داشتن آینده ای روشن است که لازمه این امر تحول در حوزه اختراع است زیرا در آینده اختراعات در سه حوزه فنی، اقتصاد و کارآفرینی و فرهنگی می تواند در پیشبرد اهداف کشور در آینده موثر باشد.

وی با اشاره به کمبود آموزشها و مهارت لازم در نظام آموزش عالی کشور در جهت آماده کردن جوانان برای تغییر و تحول در عصر کنونی اظهار داشت: در حال حاضر فرد پس از کسب مدرک تحصیلی از مهارت کافی در جهت هماهنگ کردن خود با این تغییر و تحولات برای تدوین برنامه ای روشن در زندگی و کار خود برخوردار نیست.

سمینار علمی آموزشی برنامه استراتژیک به دلیل مشکلاتی نامشخص پنج دقیقه قبل از برگزاری مراسم به مکان دیگری منتقل شد و با تاخیر یک ساعت و نیمه شروع شد.

