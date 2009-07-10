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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۹:۴۸

راه‌ اندازی تلفن گویا در سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی

راه‌ اندازی تلفن گویا در سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی از راه ‌اندازی تلفن گویا و یکسان ‌سازی آن در سازمانهای کار و امور اجتماعی کل کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عابدین محمدی عصر پنجشنبه در نشست کارشناسان روابط ‌عمومی ادارات کار خراسان جنوبی با تاکید بر اهمیت اطلاع ‌رسانی دقیق، اظهار داشت: روابط‌ عمومی‌ ها باید به گونه ‌ای اقدامات انجام شده را به نحو مطلوب به اطلاع مردم برسانند.

وی افزود: با راه ‌اندازی این سیستم مردم می ‌توانند در هر ساعت از شبانه ‌روز با شماره تلفن 2233687 تماس گرفته و اطلاعات مورد نظر خود را به صورت تلفنی دریافت کنند.

محمدی با تقدیر از تلاشهای ارزنده روابط‌ عمومی سازمان، بیان داشت: این روابط‌ عمومی توانسته در سال گذشته مقام نخست کشوری را در بخشهای تبلیغات و مراسمات و کسب مقام دوم اخبار و رسانه در میان سازمان ‌های کار و امور اجتماعی کشور را کسب کند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: کسب رتبه سوم کشوری توسط روابط‌ عمومی وزارت کار و امور اجتماعی در همایش ملی روابط‌ عمومیها موجب شده است جهش خوبی در سطح وزارت کار و به تبع آن در سازمانها انجام شود.

محمدی با اشاره به نقش و اهمیت اطلاع ‌رسانی در تمام‌ ابعاد زندگی به ویژه نقش اطلاع ‌رسانی در حوزه ‌های مختلف کاری، یادآور شد: در سالهای گذشته کارهای بزرگی توسط روابط‌ عمومی سازمان انجام شده که از جمله مهمترین آنان می ‌توان به برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر، نمایشگاه بزرگ دستاوردهای بنگاه ‌های اقتصادی زودبازده و تهیه و ساخت 900 دقیقه فیلم از کارآفرینان و بنگاه ‌های اقتصادی زودبازده اشاره کرد.

کد مطلب 909131

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