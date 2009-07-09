مرمت دو اثر تاریخی در خضری و خوسف خراسان جنوبی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اسدالله محمدپور ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از این آثار تاریخی افزود: مسجد جامع خضری در فاصله یک کیلومتری شهر خضری قرار دارد و به استناد کتیبه سر در آن، این مسجد حداقل دو مرتبه بر اثر زلزله تخریب و به طور مجدد بازسازی شده است.

وی اضافه کرد: این بنا دارای دو فضای معماری است، یکی شبستان ستون ‌دار با 19 ستون چهار ضلعی که فضای چهارضلعی حد فاصل تویزه ‌ها در سقف به وسیله گنبد عرقچین پوشیده شده است و فضای دوم شامل سه دالان موازی است که با پوشش طاق آهنگ بوده که این فضاها به وسیله درگاه‌هایی به هم مرتبط هستند.

به گفته وی در ادامه عملیات مرمتی بنا و در دو مقطع نیمه دوم سال گذشته و بهار 1388 و با اختصاص اعتباری بالغ بر 68 میلیون ریال، استحکام بخشی دیوارهای مسجد، اجرای دو لایه اندود کاه گل جداره خارجی بخشی ازمسجد، اجرای یک لایه اندود گچ و خاک در اتاقهای ضلع جنوبی بنا اجرا شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی عنوان کرد: با توجه به شواهد تاریخی احتمالا بنای اولیه مسجد مربوط به دوران صفویه بوده است.

محمدپور ادامه داد: مسجد جامع خضری به شماره 6653 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر خوسف نیز از پایان مرحله نخست عملیات مرمت خانه تاریخی حسین مالکی در خوسف خبر داد.

محمد رضا ملاکی گفت: این بنا در واقع یک خانه - باغ است و از الگوی خانه ‌های ایرانی تبعیت می ‌کند و دارای حیاطی مصفا در میان است که سایر فضا‌ها در کنار آن شکل می ‌گیرد و در واقع حیاط نقش سازمان دهنده اصلی فضا‌ها را بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: نمایندگی میراث فرهنگی خوسف در این فصل از مرمت که در خردادماه سال جاری آغاز شده بود و اعتبار آن از محل اعتبارات اضطراری سازمان میراث فرهنگی تأمین شده است، به خاطر حفاظت خانه تاریخی مالکی پس از استحکام بخشی دیوار‌ها مبادرت به تعویض و مرمت کفپوش حیاط کرده که مطابق با الگو‌های سنتی آن را آجرفرش کرده است‌.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر خوسف در معرفی بیشتر این بنا افزود: خانه مالکی در قدیمی ‌ترین بخش خوسف و در واقع در هسته‌ اولیه بافت قرار گرفته است.

به گفته وی با توجه به مساحت محدود زمین، این خانه با طرح نقشه ‌ای مناسب و هماهنگ با فضای کاربردی برای سکونت احداث شده است و نوع و نحوه تزیینات مختصری که بنا دارد و همچنین شیوه معماری بنا، از نکات جالب توجه این خانه تاریخی است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر خوسف در پایان یادآور شد: خانه تاریخی حسین مالکی با شماره 3443 به ثبت آثار ملی رسیده است.