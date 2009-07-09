گروههای اسلامی آمریکایی خواستار پیگیری شهادت شربینی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس نیوز وایر، نمایندگانی از شورای روابط اسلامی آمریکایی (CAIR) امروز با مقام های آلمان در سفارت این کشور در واشنگتن دیدار کردند تا مراتب خشم و انزجار خود را از شهادت یک بانوی مسلمان و محجبه به اطلاع مقام های این کشور برسانند.

چندی پیش "مروا شربینی" بانوی مسلمان مصری که برای تحقیقات علمی ژنتیک به همراه همسرش به آلمان سفر کرده بود مورد اهانت یک نژادپرست آلمانی قرار می گیرد که این مسئله موجب شکایت این بانو از این نژادپرست به دادگاهی در ایالت درسدن می شود.

این نژاد پرست در دادگاه با حمله به این بانو در مقابل چشمان پلیس و نیروهای امنیتی دادگاه با 18 ضربه چاقو او و نوزادی که در شکم او بود را شهید کرد و این امر خشم جهان اسلام را بر انگیخته است.

شورای روابط اسلامی آمریکایی در این دیدار با مقام های آلمان در واشنگتن نگرانی و انزجار جهان اسلام را به گوش آنها رساند و خواستار رسیدگی به این مسئله از سوی برلین شد.

جسد این بانوی مسلمان پس از شهادت به مصر منتقل شد و در خاکسپاری او مقام هایی از دولت مصر و اعضای پارلمان این کشور حضور داشتند.

خشم و انزجار این این اقدام نژاد پرستانه در مصر افزایش یافته بطوری که کنسولگری آلمان در این کشور تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته است.