باید مدیریت کارآمدی در پاکسازی کوهستان داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر سمینار کوهستان پاک و امین در آیین گشایش این سمینار در روز چهارشنبه با اشاره به مطلب یاد شده افزود: سابقه سمینار و فعالیت های خاص انجام شده در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حوزه کوهستان به مصوبه بهمن ماه 1386 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان "ساماندهی و توسعه خدمات و استقرار گروه های امداد کوهستان در ارتفاعات شهر تهران" بر می گردد.پ

مهندس منصور نوبریان، گفت: حضور روز افزون شهروندان در طبیعت کوهستان های شمال تهران که به عنوان فرصتی بی نظیر در مدیریت شهری می توان از آن بهره گرفت تهدیدهایی را نیز در پی داشته که نهایتا به مصوبه فوق الذکر انجامید. دغدغه های شورای شهر در خصوص کوهستان در سه محور اصلی در متن مصوبه لحاظ شده است.

وی افزود: اولین محور و مهمترین بخش مصوبه به لزوم ساماندهی بحث امداد و نجات در کوهستان می پردازد تعریف سامانه مدیریت بحران به عبارتی شفاف سازی و تعیین سازمان های مسئول و وظایف آنها در قبل، حین و بعداز حادثه، ایجاد زیر ساخت و سامانه های مناسب جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی مستمر عموم شهروندان از وضعیت و خطرات احتمالی مسیرهای کوهستانی در تمامی ایام سال متناسب با شرایط هر فصل، جانمایی و استقرار مراکز خدمات اضطراری، سازماندهی و آموزش نیروهای متخصص برای امداد رسانی، از جمله خواسته های شورا در بحث امداد و نجات کوهستان بوده است.

وی یادآور شد: در این بخش بیش از 750 نفر ساعت، جلسات گسترده و متعدد ستادی و کارشناسی با سازمان های ذیربط به ویژه هلال احمر، آتش نشانی، شهرداری منطقه یک، فدراسیون کوهنوردی، هیئت کوهنوردی استان تهران و کوهنوردان مجرب برگزار شده که حاصل آن تدوین مقدمات آی سی اس، کوهستان، شناسایی پایگاه ها و تجهیزات فنی مورد نیاز گروه های امداد و توان عملیاتی آنها بوده است.

همچنین در زمینه خرید تجهیزات، مشخصات فنی تجهیزات تعیین شده و خرید آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در خصوص امداد هوایی نیز که یکی از معضلات اساسی در این حوزه می باشد نیز خوشبختانه اقدامات موثری در جهت عملیاتی شدن موضوع در حال انجام است.

نوبریان خاطر نشان کرد: آموزش همگانی از زمستان سال گذشته با اجرای طرح آموزش همگانی کوهپیمایی امین در ارتفاعات شمال تهران با همکاری هیئت کوهنوردی استان تهران انجام شد و به عنوان یک طرح موفق امسال هم در دستور کار سازمان و هیئت کوهنوردی قرار دارد.

وی گفت: بحث علامت گذاری مسیرهای پر خطر هم طی قراردادی با عنوان شناسایی محل ها و مسیرهای پر خطر، تهیه، ساخت و نصب علائم راهنما و علامت گذاری مسیرها که با هیئت کوهنوردی استان تهران منعقد شده در حال اجرا است و در مجموع انتظار داریم زمستان امسال تغییر قابل قبولی در حوزه امداد و نجات در کوهستان رخ بدهد.

معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین اظهار داشت: دغدغه دوم شورا بحث مراکز خدمات عمومی چند منظوره و خدمات رفاهی و بهداشتی در کوهستان های شمال تهران است که در مصوبه مطرح شده است. ابن بخش از مصوبه نیز با همکاری شهرداری منطقه یک و با توجه به مراحل پایانی مطالعات مربوط از امسال اجرایی خواهد شد.

وی افزود: نکته آخری که در متن مصوبه تصریح شده، مباحث زیست محیطی است. متاسفانه آسیب های جدی زیست محیطی به کوهستان های شمال تهران وارد شده است سعی شده در تمام پروژه ها و فعالیت ها به کوهستان به عنوان امانتی برای آیندگان نگاه شود و معیارهای زیست محیطی نظیر دفع زباله، فاضلاب، تطابق ساخت و سازها با محیط بکر کوهستان و حداقل دستکاری در طبیعت مد نظر قرار گیرد.

وی گفت: نکته اساسی در رویکرد سازمان به مصوبه لزوم یکپارچه نگری و حل علمی مسئله است که به همین جهت از خدمات یک شرکت مشاور با تخصص مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی و شهرسازی بهر گرفته شده است.