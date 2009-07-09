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۱۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۹

انجام اقدامات ویژه برای سفرهای تابستانی بوشهری ها

انجام اقدامات ویژه برای سفرهای تابستانی بوشهری ها

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر گفت: به منظور تشویق مردم به استفاده از ناوگان عمومی و رفاه و ایمنی بیشتر مسافران در مسافرتهای بین شهری، برنامه های ویژه ای برای سفرهای تابستانی مردم استان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پیمان بوستانی بعداز ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران یکی از برنامه های ویژه سفرهای تابستانی امسال را راه اندازی سرویس ویژه و مطمئن در مسیر شهرهای زیارتی به ویژه مشهد اعلام کرد و افزود: پیش از این به دلیل عدم وجود سرویس مستقیم بوشهر - مشهد مردم شهرهای استان یا با وسیله شخصی خود و یا با واسطه از شهرهای استانهای همجوار به مشهد سفر می کردند که با راه اندازی سرویس مستقیم مردم می توانند از مبدا بوشهر به مشهد و بالعکس بلیط سفر با اتوبوس را تهیه و مسافرت کنند.

وی یکی دیگر از اقدامات تابستانی حمل و نقل استان را اجرای سفرهای برنامه ریزی شده یا سفرهای برنامه ای عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرای سفرهای با برنامه، مردم به جای مراجعه به دفاتر فروش بلیط در شهرها و پایانه های مسافری که مستلزم صرف هزینه، انرژی و وقت بیشتر است می توانند با تهیه بلیط اینترنتی از طریق کامپیوتر خانگی و یا دفاتر پستی شهر و یا روستای خود ساعت و روز سفر خود را در ایام تابستان مشخص کنند.

مدیرکل سازمان حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر گفت: به منظور اطمینان از سلامتی ناوگان نیز در طول تابستان یک نفر کاردان فنی با حضور در پایانه های مسافربری ناوگان را قبل از سفر از حیث ایمنی و بهداشتی کنترل خواهد کرد و ناوگان در طول مسیر نیز به وسیله عوامل پلیس راه و گشتهای نامحسوس سازمان کنترل میدانی می شوند تا از ایمنی کامل تر آنها اطمینان حاصل شود.

بوستانی اظهار امیدواری کرد که با توجه به ایمن و جوان بودن ناوگان مسافربری استان تابستان امسال مردم سفرهای ایمن و راحتی را با ناوگان مسافربری استان که دومین ناوگان جوان کشور است را تجربه کنند.
کد مطلب 909144

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