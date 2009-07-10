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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۸

دورترین ابر نواختر جهان کشف شد

دورترین ابر نواختر جهان کشف شد

محققان با مقایسه تصاویر چندین ساله کهکشانها موفق به کشف ابر نواختری شدند که در دورترین فاصله از زمین قرار داشته و عمری برابر 11 بیلیون سال نوری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان روز چهارشنبه 8 جولای 2009 اعلام کردند موفق به کشف دورترین ابرنواختر در جهان شده اند. ستاره ای که در حدود 11 بیلیون سال نوری پیش متلاشی شده است.

ابر نواختر زمانی به وجود می آید که ستاره ای عظیم از سوخت تخلیه شده و تحت تاثیر نیروی گرانش خود متلاشی شده و به ستاره های نوترونی تبدیل می شود. ستاره سپس منفجر شده و امواجی را به خارج انتشار می دهد که باعث ایجاد آشفتگی در کهکشان می شوند.

این انفجار عواملی سنگینتر از اکسیژن از قبیل آهن، کلسیم و سیلیس را توزیع کرده و ابرهای مولکولی را غنی ساخته و گرد هم می آورد و به این ترتیب سیستم ستاره ای جدیدی شکل می گیرد.

ابر نواختران کهنی که به تازگی رصد شده است زمانی کشف شد که اخترشناسان تصاویری چندین ساله به ثبت رسیده از آسمان را با یکدیگر مقایسه کرده و جرمی با شدت نوری متغییر را جستجو کردند. جهان هستی بر اساس نظریات 13.7 بیلیون سال سن دارد، به همین دلیل این ابر نواختر می تواند شاهد مرگ یکی از ابتدایی ترین ستاره های جهان به شمار رود.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، آخرین ابر نواختر کهنی که در دورترین فاصله از زمین کشف شده است در حدود 6 بیلیون سال نوری پیش به وجود آمده است.

کد مطلب 909149

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