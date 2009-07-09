هفتمین جشن دانش آموختگان خارجی دانشگاه های کشور در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در این مراسم که ظهر پنجشنبه با حضور معاون دانشجویی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، معاونان سیاسی امنیتی و برنامه ریزی استانداری، دانشجویان خارجی و خانواده آنان برگزار شد محمود ملا باشی معاون وزیر، پیام وزیر علوم را به دانشجویان رساند.

در بخشی از پیام وزیرعلوم آمده است: شما دانشجویان در کشوری تحصیل کرده اید که الگوی خوبی برای جهان اسلام است و امید است دانشجویان از این فرصت طلایی برای انتقال پیام کشورمان که صلح و عدالت و مهرورزی است به کشور خود استفاده کنند و ارمغان خوبی به همراه ببرند.

در بخش دیگر این پیام آمده است: مسئولان در دانشگاه های ایران بر تربیت انسان متعالی تاکید دارند و امید است با کمک یکدیگر و با ترویج فرهنگ اسلامی و شناساندن متفکران دینی و بهره گیری از علوم و فنون دیگر کشورها با تعامل بین المللی برای گسترش دانش گام برداریم.

در این پیام بر ضرورت ارتباط مستمر با دانشجویان فارغ التحصیل خارجی و کاهش هزینه های تحصل افراد غیر ایرانی برای جذب بیشتر علاقمندان به تحصیل در دانشگاه های کشورمان تاکید شده است.

محمود ملاباشی در این مراسم همچنین با ارائه گزارشی از وضعیت تحصیل دانشجویان خارجی در ایران گفت: در سال 81 تعداد 314 دانشجو در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین پذیرفته شد که این تعداد با افزایش دو برابری در سال 87 به 630 نفر رسیده است.

وی افزود: در بیست سال گذشته در مجموع دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت و درمان تعداد پذیرش دانشجویان غیرایرانی از 292 نفر به دو هزار و 725 نفر افزایش یافته که این روند همچنان روبه افزایش است.

ملاباشی یادآور شد: امسال برای اولین بار دانشجویان نمونه خارجی نیز انتخاب و معرفی می شوند که از ویژگی های جشن فارغ التحصلی این دوره به شمار می رود.

وی اضافه کرد: آشنایی دانشجویان با فرهنگ و زبان فارسی فرصت مناسبی برای تبادل فرهنگها و آموخته هاست و در جشنواره فرهنگ ملل در قزوین بستر آشنایی مردم با آداب و رسوم و فرهنگ کشورها فراهم شده است.

معاون دانشجویی وزیر علوم همچنین با توجه به موقعیت مناسب دانشگاه امام قزوین چند پیشنهاد شامل ایجاد دبیرخانه دائمی جشن دانش آموختگان خارجی، شورای برنامه ریزی رفاهی دانشجویان غیر ایرانی و اتحادیه دانشگاه های دولتی، غیر دولتی و خصوصی با محوریت دانشگاه بین المللی امام خمینی برای رسیدن به جایگاه مناسب این دانشگاه ارائه کرد.

درادامه عبدالعلی آل بویه سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین اظهار داشت: دانشگاه فرصتی برای پشت سر گذاشتن مرحله دانایی است و راه را برای رسیدن به کمال باز می کند.

وی گفت: باید آنچه را آموخته اید توشه راهتان کنید و برای بیداری ملتها و تولید علم و دانش بکار گیرید.

سیروس صابری معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین نیز با اشاره به نقش دانشگاه در توسعه علمی و سیاسی کشور گفت: دانشجویان در شکوفایی علمی و ارتقا دانش عمومی و رسیدن کشورهایشان به رشد و تعالی نقش ارزنده ای دارند که باید از این جایگاه به نحو مطلوب در جهت خدمت به مردم استفاده کنند.

در ادامه مراسم ناجح علی از کشور سوریه به عنوان نماینده دانشجویان خارجی از مهمان نوازی ایرانیان و تلاش اساتید دانشگاه بین المللی امام و سایر دانشگاه های کشور در علم آموزی علاقمندان غیر ایرانی تشکر و قدردانی و اظهار امیدواری کرد که این افراد سفیران خوبی برای انتقال فرهنگ کشور ایران به سایر نقاط جهان باشند.

در ادامه این مراسم پنج دانشجوی نمونه غیر ایرانی دانشگاه های کشور از کشورهای عراق، اقغانستان، لبنان معرفی و لوح تقدیر گرفتند.

در پایان 360 تن از دانشجویان خارجی دانشگاه های کشور با قرائت سوگندنامه، دانش آموختگی خود را جشن گرفتند.