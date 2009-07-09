به جهانیان اجازه دهیم به ادعاهای غرب از حقوق بشر و عدالت با شک و تردید بنگرند

به گزارش خبرگزاری مهر، علاء الدین بروجردی در پی به شهادت رساندن مروه شربینی بانوی محجبه مصری در آلمان در نامه ای به پولنتس رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان مواردی را متذکر شد.

متن نامه به شرح ذیل است:

آنچه مرا وا داشت که این نامه را به جنابعالی بنویسم صحنه دهشتناک کشتن یک انسان بی گناه، آن هم مادر در برابر چشمان وحشت زده و همسر وی در دادگاه آلمان است و تاسف بارتر اینکه پلیس امنیتی دادگاه به جای نجات این زن بی گناه مصری همسر وی آقای علی عکاض دانشجوی دوره دکترای ژنتیک که برای نجات همسرش از کشته شدن به کمک وی شتافته بود تیراندازی و وی را مجروح نموده است.

جناب آقای پولنتس؛

دادگاه در همه جای دنیا امن ترین نقطه و پناهگاه انسانهای بی گناه است که برای دفاع از حق خود به قانون پناه می برند. دادگاه مکانی مقدس است که به جای ترور منطق و به جای سلاح قانون در آن حرف آخر را می زند.

جای تعجب و شگفتی فراوان است که در آلمان به عنوان کشور مدعی دموکراسی و دفاع از حقوق بشر این فاجعه دردناک که احساسات هر انسانی را به شدت جریحه دار می سازد در دادگاه اتفاق می افتد.

جناب آقای پولنتس رئیس کمیسیون سیاست خارجی آلمان؛

راستی گناه خانم مروه الشربینی چه بود؟ که اینگونه وحشیانه در دادگاه آلمان به قتل رسید. آیا پناه بردن به دادگاه و شکایت از تعرض یک نژاد پرست آلمانی در کشور شما گناه است که در برابر چشمان رئیس دادگاه آلمان این خانم این گونه بی رحمانه به قتل می رسد و تاسف بار تر از اینکه همسر وی که برای دفاع از او دخالت کرده است به ضرب گلوله مامورین امنیتی دادگاه آلمان مجروح می شود. یعنی پلیس کشور شما به جای حمایت از یک زن بی گناه در حال کشته شدن به همسر وی که برای دفاع از او به کمکش شتافته است شلیک می کند، آنگاه شما افتخار می کنید که در کشورتان اعدام را ممنوع کرده اید و به دیگران نیز توصیه می نمایید که به شما تاسی نمایند.

شما کشتن افراد جنایتکار را ممنوع یم کنید ولی اجازه می دهید افراد بیگناه کشته شوند راستی این چه منطقی است که در کشور شما حاکم است.

جناب آقای پولنتس رئیس کمیسیون سیاست خارجی آلمان

آیا هنوز هم فکر می کنید جهان غرب با کشتن این زن بی گناه در دادگاه و با کشتن یک ایرانی در کانادا توسط پلیس و با فاجعه شکنجه های قرون وسطی و زندان گونتانامو و با شکنجه هیا وحشیانه ابوغریب و یا ده ها نمونه دیگر از نقض حقوق بشر باز هم باید سردمدار دفاع از حقوق بشر باشد و خود را در جایگاهی بداند که به دیگر کشورها درس حقوق بشر بدهد؟

اجازه دهید منصفانه قضاوت کنیم و به جهانیان اجازه دهیم به ادعاهای غرب از حقوق بشر و عدالت با شک و تردید بنگرند و به آنها حقبدهیم که واقعیت های تلخ جهان غرب را همانند کشتن وحشیانه زن مصری در دادگاه آلمان به عنوان ملاک های قضاوت خود قرار دهند و غرب نیز از توهم موجود خارج شود و واقعیت های تلخ را با شهامت بپذیرد و اعلام نمایند.

جناب آقای پولنتس امیدوارم این نامه بتواند سرآغاز بحث جدیدی میان جمهوری اسلامی ایران و آلمان با توجه به مذاکرات مستمری که روسای کمیسیون های سیاست هارجی دو کشور با یکدیگر دارند قرار گیرد که این گونه واقعیت های غرب را مورد بحث و گفتگو قرار دهیم.