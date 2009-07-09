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۱۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۹

مرکز اطلاع رسانی آلودگی هوا:

گرد و غبار شهر تهران درحال کاهش است/ کیفیت هوا همچنان در شرایط هشدار

گرد و غبار شهر تهران درحال کاهش است/ کیفیت هوا همچنان در شرایط هشدار

مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوا با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: از میزان گرد و غبار خارجی موجود در هوای تهران کاسته شده و انتظار می رود تا عصر روز جمعه از شدت آن نیز کاسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز اعلام کرد: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا از میزان غلظت دو آلاینده ذرات معلق و منوکسید کربن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

بنابراین میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق6/1 برابر فراتر از حد مجاز است و شاخص کیفیت هوا با توجه به استانداردهای وزارت بهداشت هم اکنون در شرایط هشدار است.

بر اساس گزارش مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوا میزان آلودگی هوا در محدود میدان آزادی ، میدان امام خمینی و قلهک بیشتر از مناطق دیگر شهر تهران است.

این اطلاعیه درپایان به افرادی که دارای بیماریهای قلبی و تنفسی بوده و همچنین به سالمندان و خردسالان توصیه کرد که از تردد در هوای آزاد تا حد امکان خودداری کنند.

کد مطلب 909157

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