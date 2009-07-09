حاتمی،خسروی و قربانی فینالست شدند/ حضور دو کشتی گیر در رده بندی

گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا از صبح پنجشنبه در فیلیپین آغاز شد که در پایان 6 وزن نخست، 3 کشتی گیر ایران فینالیست شدند و 2 کشتی گیر هم جواز حضور در دیدار رده بندی را کسب کردند.

در وزن 55 کیلوگرم محمد حاتمی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم و سوم به ترتیب کشتی‌گیرانی از کشورهای هند و ویتنام را شکست داد و عصر امروز در دیدار فینال مقابل کشتی‌گیر قزاقستان قرار می‌گیرد.

در وزن 60 کیلوگرم امین سوری پس از پیروزی مقابل کشتی‌گیر قرقیزستان در دور دوم مغلوب حریف عراقی خود شد و با توجه به شکست کشتی‌گیر عراقی در دور بعد از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن 66 کیلوگرم میلاد خسروی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم و سوم به ترتیب کشتی‌گیرانی از کشورهای قزاقستان و کره جنوبی را شکست داد تا عصر امروز در دیدار فینال مقابل حریفی از چین قرار گیرد.

در وزن 74 کیلوگرم سعید عبدولی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم کشتی‌گیر هند را شکست داد اما در کشتی سوم مغلوب حریف قرقیزستانی شد تا عصر امروز برای کسب مقام سوم مقابل کشتی‌گیر ژاپنی قرار گیرد.

در وزن 84 کیلوگرم احسان اخلاقی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مغلوب کشتی‌گیر ازبک شد اما در گروه بازنده‌ها با پیروزی مقابل حریف ژاپنی، عصر امروز در دیدار رده‌بندی با کشتی‌گیر قزاقستانی پیکار می‌کند.

در وزن 96 کیلوگرم محمد قربانی با پیروزی مقابل کشتی‌گیران هند، فیلیپین و عراق راهی دیدار فینال شد تا عصر امروز برای کسب مقام نخست با حریفی از ازبکستان مسابقه دهد.

همچنین مسئولان برگزاری رقابت‌ها با تعویق برنامه، وزن‌کشی دو وزن 50 و 120 کیلوگرم را عصر امروز برگزار می‌کنند، مسابقاتی که صبح روزجمعه برگزار خواهد شد.