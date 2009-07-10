870 میلیون تومان برای شهربازی بیرجند هزینه شد‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا قلاسی مود شامگاه پنجشنبه در جریان بازدید از شهربازی بیرجند افزود: تاکنون 650 میلیون تومان برای وسایل و محوطه‌ سازی و نرده ‌کشی شهربازی، 100 میلیون تومان برای وسایل جانبی از قبیل سرویس بهداشتی و آب سردکن و 120 میلیون تومان نیز برای حصارکشی شهربازی هزینه شده است.

وی با اشاره به بهره برداری از فاز دو شهربازی بیرجند با سه دستگاه جدید فانفار، مونوریل و تاب زنجیری همزمان با 13 رجب بیان داشت: فاز نخست شهربازی بیرجند در هفته دولت سال گذشته به بهره‌ برداری رسیده است.

سرپرست سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری بیرجند یادآور شد: عملیات اجرایی فاز دو شهربازی بیرجند از آبان سال گذشته آغاز شده بود.

مسئول امور فرهنگی شهرداری بیرجند نیز در این مراسم گفت: در ایام تابستان و با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی امور فرهنگی شهرداری بیرجند در راستای غنی کردن اوقات فراغت همشهریان در پارک‌های سطح شهر نماز جماعت را اقامه می ‌کند.

حجت‌الاسلام حسن امیری اظهار داشت: با توجه به درخواست شهروندان مبنی بر عدم دسترسی به مسجد و محل اقامه نماز جماعت در برخی از محلات سطح شهر، امور فرهنگی با همکاری همشهریان علاقمند اقدام به شناسایی محلهای مذکور و برگزاری نماز جماعت در این مکانها می‌ کند.

مسئول امور فرهنگی شهرداری بیرجند خاطر نشان کرد: شهربازی بیرجند همه روزه از ساعت 17 تا 23 برای رفاه حال شهروندان آماده ارائه خدمات است.