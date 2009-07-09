123 تشکل تعاونی روستایی در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رمضان طاهری ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح شرکت تعاونی روستایی امید دهستان کرغند، با تشریح اقدامات و رویکردهای شبکه تعاونی روستایی و دستاوردهای آن در سطح روستاها، گفت: شبکه‌ های تعاون روستایی و کشاورزی به عنوان بخشی از اقتصاد تعاون کشور است.

وی با اشاره به مفادی از ماده پنجم اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی، افزود: خرید و تهیه مواد و وسایل مورد احتیاج معیشتی و حرفه‌ ای اعضا و انجام عملیات جمع‌ آوری، نگهداری، تبدیل، طبقه‌ بندی، بسته ‌بندی، حمل و نقل و انجام خدمات کشاورزی، دامداری، آموزشی، خرید و فروش و تأمین اعتبار مورد نیاز اعضا بخشی از وظایف این شرکتهاست.

طاهری اضافه کرد: در راستای اشتغال پایدار در روستاها نیز باید تلاشی مضاعف انجام شود زیرا بستر کار با توجه به نیروهای تحصیل کرده در سطح روستاها مهیا است.

طاهری با تاکید بر افزایش سرمایه روستاییان در شرکتهای تعاونی روستایی، اظهار داشت: ایجاد و راه ‌اندازی واحد اعتباری امام هادی (ع) شرکت تعاونی روستایی دهستان کرغند که هم ‌‌اکنون پس از گذشت شش ماه دارای سپرده ‌ای حدود 100 میلیون تومان است، می ‌تواند به روستاییان این منطقه در راستای طرحهای اشتغالزایی و رفع مشکلات آنان با دادن تسهیلات و خدمات کمک کند.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت ‌های دولتی قابل واگذاری توسط دستگاه‌ها به شرکت‌ های تعاونی روستایی، یادآور شد: تاکنون تفاهمنامه ‌هایی در قالب فعالیتهای آموزشی با فنی و حرفه ‌ای در خصوص راه‌‌ اندازی پایگاه‌ های آموزشی روستایی و همچنین اداره آب و فاضلاب روستایی در سطح روستاها امضا شده است.