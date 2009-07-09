51 پروژه آموزشی در بشرویه، درمیان و سربیشه در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید کاظم اولیایی بعداز ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پروژه ‌های نوسازی و مقاوم‌ سازی مدارس استان، گفت: در حال حاضر تعداد 19 پروژه در شهرستان بشرویه در دست احداث است که از این تعداد 10 فضا آموزشی، هشت نمازخانه، یک پروژه خوابگاه، هشت سرویس بهداشتی، چهار مورد محوطه ‌سازی، پنج مورد دیوارمحوطه و هشت موتورخانه، دو مورد سرایداری و یک پروژه کارگاه است.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ ها از محل طرح‌های استانی، تخریب، بازسازی و مشارکتی تامین اعتبار می‌ شود، افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها 55 درصد است.

مدیر‌کل تجهیز و نوسازی مدارس خراسان جنوبی اضافه کرد: از پروژه‌ های فوق تعداد هشت پروژه تا مهرماه امسال تکمیل و به بهره ‌برداری می ‌رسد.

وی در خصوص پروژه ‌های شهرستان مرزی درمیان، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 24 پروژه در شهرستان درمیان در دست احداث است که از این تعداد 15 مورد فضای آموزشی، یک مورد نمازخانه، سه خوابگاه، 14 سرویس بهداشتی، 11 هزار و 100 متر مربع محوطه ‌سازی و ‌هزار و 510 متر طول دیوار محوطه، 12موتورخانه، دو عدد سلف سرویس، چهار عدد سرایداری و یک پروژه سالن ورزشی است و دارای میانگین 70 درصد پیشرفت فیزیکی است.

به گفته وی از پروژه های شهرستان درمیان نیز 10 فضای آموزشی، یک نمازخانه، سه خوابگاه، 10 سرویس بهداشتی، 11 هزار و 100 مترمربع محوطه سازی، هزار و 330 متر مربع دیوار، شش موتورخانه، دو سلف سرویس، چهار سرایداری و یک سالن ورزشی تا مهرماه امسال تکمیل و به بهره‌ برداری می ‌رسد.

اولیایی در ادامه میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های شهرستان سربیش را 75 درصد عنوان کرد و بیان داشت: در این شهرستان تعداد هشت پروژه در دست احداث است، که از این پروژه‌ها تعداد پنج فضای آموزشی، دو نمازخانه، یک سرایداری، پنج سرویس بهداشتی، هزار و 500 مترمربع محوطه ‌‌سازی و 300 متر طول دیوار محوطه، پنج موتورخانه و یک سالن ورزشی است.

مدیر کل تجهیز و نوسازی مدارس خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: از پروژه‌ های فوق نیز تعداد پنج فضای آموزشی، یک سالن ورزشی، پنج سرویس بهداشتی، هزار و 500 مترمربع محوطه و 300 متر دیوار و چهار عدد موتورخانه تا ابتدای سال تحصیلی آینده تکمیل و به بهره ‌برداری می ‌رسد.