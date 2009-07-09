آغاز عملیات اجرایی کارخانه کک سازی سوادکوه

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عزت الله اکبری ظهر پنجشنبه در مراسم بهره برداری از واحد تولیدی جعبه پلاستیکی در شهرک صنعتی بشل سواد کوه اظهار داشت: اعتبار احداث این کارخانه 300 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در اجرای این پروژه تنها به کلنگ زنی بسنده نخواهیم کرد، افزود: در حال حاضر 15 میلیارد تومان بودجه اولیه برای این واحد صنعتی آماده شده است و پس از مراسم کلنگ زنی با حضور وزیر صنایع و معادن، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و کیاکلا احیای کارخانجات نساجی مازندران به عنوان یک خبر خوب به مردم قائم شهر نوید داد و گفت: اشخاص دست اندارکار این واحد تولیدی بزرگ به علت مدیریت ضعیف موجب نابودی آن شدند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز این افراد در احیای این کارخانه عظیم و معتبر سنگ اندازی می کنند و موجب نگرانی مردم و کارگران می شوند.

اکبری در خصوص عقب افتادگی صنعتی مازندران نیز گفت: تنها علت عقب افتادگی مازندران مدیران و نمایندگان مردم است و مردم هیچ تقصیری در این خصوص ندارند که هم اکنون از این مسئله رنج می برند.

به گفته وی، ورود مدیران و نمایندگان مجلس استان در گذشته به مسائل حاشیه ای موجب عدم تمرکز آنان در تدوین برنامه های توسعه ای مازندران شده است.

وی در پایان نیز خواستار حمایت مسئولان و مدیران اجرایی از جوانان برای راه اندازی صنایعی این چنینی و توسعه آن شد.