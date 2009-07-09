خدمت به مردم راهکار فتح قله ها/ تسهیلات بانکی به مسکن مهر واشتغال زایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی ‌نژاد در جلسه شورای عالی مسکن با حضور استانداران، با تاکید بر اینکه خدمت به مردم عامل اصلی استحکام انقلاب و جمهوری اسلامی ایران و سست کننده پایه های استکبار است، اظهار داشت: دل دادن و عشق به خدمت به مردم و کار و تلاش شبانه روزی عوامل اصلی حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و لرزه افتادن بر استکبار و دشمنان ملت ایران است.

ضرورت تسریع در اجرای طرح های مسکن مهر و بنگاه های زود بازده



رئیس‌جمهور با بیان اینکه تامین مسکن و اشتغال مردم بویژه جوانان از جلوه های ارزشمند خدمتگزاری است، تاکید کرد: تسریع در اجرای طرح های مسکن مهر و بنگاه های زودبازده با تلاش استانداران و همکاری همه دستگاه های اجرایی و به منظور تامین مسکن و اشتغال مردم ضروری است.

احمدی‌نژاد با اشاره به آمادگی بانک ها برای ارائه تسهیلات به طرح های مسکن مهر و اشتغال زایی گفت: ارائه ابزار و منابع به افرادی که حرفه ای بلد هستند از وظایف دولت است و از همین رو ایجاد بنگاه های زود بازده به عنوان بخشی از اشتغال باید در کنار جذب سرمایه گذاری و اجرای طرح های بزرگ دنبال شود.

رئیس ‌جمهور با بیان اینکه باید با احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی و ظرف پنج سال به نقطه ای مطلوب در بخش مسکن دست یافت، اظهار داشت: مسیر اجرای طرح مسکن مهر و خانه دار شدن مردم باید با تلاش، همت و پشتکار مسئولان مربوطه کوتاه شود و هزینه ها کاهش یابد.

لزوم توجه به عمران شهری و حاشیه شهرها

احمدی ‌نژاد در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم توجه به عمران شهری و حاشیه شهرها تصریح کرد: توجه به عمران و پیشرفت حاشیه شهرها به عنوان محل سکونت بخشی از بهترین، انقلابی ترین و مومن ترین انسانهای جامعه ضروری است که باید با سرعت از سوی استانداران انجام شود. رئیس‌جمهور اصلاح نظام برنامه ریزی را نخستین اقدام برای اصلاح و ساختن کشور دانست و گفت: تغییر سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان اقدامی بسیار بزرگ و اصلاحی به روان شدن و تسریع در امور استانها، افزایش بازدهی و پیشرفت کشور منجر شده است.

وی جهش و چند برابر شدن میزان فعالیت های عمرانی را با توجه به ظرفیت های فراوان ایران قابل تحقق دانست و تاکید کرد: نکات فنی و دقت لازم باید در اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی رعایت شود تا علاوه بر افزایش کیفیت شاهد کاهش هزینه ها در دراز مدت باشیم.

آرزوی های مردم با همت خدمتگزاران ملت در دولت محقق شده است



رئیس‌جمهور با اشاره به برخی اقدامات مهم دولت نهم در راستای خدمت به مردم تصریح کرد: برخی طرح ها و اقدامات بویژه افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان از جمله مواردی بود که دولت ها زیر بار آن نمی رفتند اما امروز این آرزوی مردم با همت خدمتگزاران ملت در دولت محقق شده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه تدوین برنامه پنجم کشور در دست اجرا است، گفت: در برنامه پنجم دستیابی به وضع مطلوب در عرصه های مختلف از جمله مسکن، اشتغال و کشاورزی پیش بینی شده است.

قدرت ها به دلیل دخالت در امور ایران باید پاسخگو باشند



رئیس ‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع استانداران حاضر در جلسه شورای عالی مسکن، با تاکید بر اینکه مشارکت 40 میلیونی ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری، قدرت جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده است، تصریح کرد: امروز دشمنان ملت ایران خیلی عصبانی هستند زیرا علی رغم تلاش ها و تبلیغات آنها دولتی با پشتوانه 40 میلیون رای ملت ایران، روی کار آمده است که نه تنها به آنها امتیاز نمی دهد بلکه مجبورند با این دولت تعامل داشته باشند.

وی با اشاره به دخالت قدرت ها در انتخابات ریاست جمهوری و حوداث پس از آن اظهار داشت: امروز یقه قدرت های زورگو را به علت دخالت در امور ایران می گیریم و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.

رئیس‌ جمهور در پایان با قدردانی از تلاش استانداران در خدمت و تلاش برای رفع مشکلات مردم و با بیان اینکه هنوز حق مطلب در خدمت به ملت ایران ادا نشده است، تاکید کرد: ارتباط با مردم از موضع نوکری و خدمتگزاری باید همواره و همچون گذشته تداوم و افزایش یابد.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه خداوند به تلاش ها و همت های بلند برای خدمت به مردم ثمرات زیادی می دهد گفت: هیچ لحظه ای برای انسان بهتر و خوشایندتر از لحظه ای نیست که مشکل یک نفر رفع و خوشحال شود، زیرا باعث خوشحالی و رضایت خداوند می ‌شود.

پیش از سخنان رئیس‌ جمهور، شماری از استانداران به نمایندگی از استانداران سراسر کشور از ادامه تلاش ها برای اجرای سریع طرح مسکن مهر خبر دادند.