برپایی نمایشگاه "اسناد اداری آستان قدس رضوی در دوره صفویه" در یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رئیس کتابخانه ‌ها، موزه ‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دوره صفویه شامل احکام، فرامین، وقف ‌نامه‌ ها، عریضه‌ نامه‌ ها، گزارش بیوتات اماکن متبرکه رضوی، مبایعه‌ نامه ‌ها، اوارجه (درآمدها)، پروانچه و ... در محل کتابخانه وزیری وابسته به آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است.

محمدهادی زاهدی افزود: در این نمایشگاه که برای دومین بار در سطح کشور برگزار شده است، از مجموع 69 هزار برگ سند تاریخی دوره صفویه، 25 برگ سند نفیس و منحصر به فرد انتخاب شده و در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.

زاهدی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از نظر تاریخی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی برای محققان دوره صفویه و متخصصان تاریخ ایران دارای ارزش و اهمیت فراوانی است.

وی با اشاره به قدیمی‌ ترین سند این نمایشگاه که یکی از فرامین شاه عباس صفوی در سال 998 هجری قمری است، ادامه داد: اهمیت مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دوره صفویه به این دلیل است که اسناد نفیس این دوره تنها در این مرکز نگهداری می ‌شود.

زاهدی بیان داشت: بر همین اساس این مجموعه، مجموعه‌ ای منحصر به فرد به شمار می‌ رود و مورد توجه بسیاری از سند شناسان، متخصصان تاریخ ایران و تاریخ پژوهان ایران و جهان قرار دارد.

رئیس سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی جنبه‌های مردم‌ شناسی، اصطلاحات و مضامین به کار رفته و آشنایی با ادبیات و نوع نگارش این اسناد در دوره صفویه را از دلایل اهمیت آنها ذکر کرد.

وی اظهار داشت: در میان این اسناد بسیاری از مناصب و نامهای اماکن مانند شهرها، ‌روستاها، مزارع، محلات، مدارس علمیه و کاروانسراهای قدیمی دیده می ‌شود که هم‌ اکنون نام و نشانی از آنها باقی نمانده است.

این نمایشگاه از امروز همزمان با افتتاح کتابخانه وزیری تا 30 تیرماه جاری در محل این کتابخانه در خیابان مسجد جامع یزد پذیرای عموم علاقمندان به فرهنگ و تاریخ ایران اسلامی است.

در مراسم افتتاح فاز دوم کتابخانه وزیری یزد و نمایشگاه اسناد اداری دوره صفوی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، مسئول روابط عمومی و امور بین‌الملل، رئیس مرکز موزه‌ها، اسناد و کتابخانه های آستان قدس رضوی، جمعی از مسئولان استان یزد و جمعی از خبرنگاران خراسان رضوی نیز حضور داشتند.