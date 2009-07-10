کوتاهی شهرداریهای بوشهر از واگذاری امور تاکسی تلفنی ها به اتحادیه مربوطه

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین حسینی محمدی شامگاه پنجشنبه در نشست فوق العاده کمیسیون نظارت بوشهر با اشاره به مصوبات اخیر هیئت دولت در خصوص رسیدگی به مسائل و مشکلات اصناف، اظهار داشت: طبق مصوبه اخیر هیئت دولت امور آژانسهای تاکسی تلفنی از شهرداری ها به اتحادیه ها و سازمانهای صنفی واگذار شده است که در استان بوشهر روند اجرای این طرح در برخی از شهرستانها با موفقیت و در برخی دیگر به دلیل ایجاد پاره ای از ناهماهنگی هایی با مشکلاتی روبرو شده است

.

وی با ابراز گلایه از نحوه فعالیت واحدهای صنفی که در مجتمعهای مسکونی مستقر در مکانهای نظامی فعالیت می کنند، گفت: در راستای اجرای قانون این واحدها به دلیل اینکه به عرضه کالا و خدمات می پردازند ملزم به دریافت پروانه کسب از سازمانهای صنفی استان جهت ادامه فعالیت هستند

.

حسینی محمدی با اعلام ثبت شرکت شهرکهای صنفی استان خواستار تسهیل شرایط واگذاری زمین از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به صنوف آلاینده به خارج از محدوده شهری شد و اظهار داشت: آیین نامه مشخص و تعریف شده ای برای فعالیت صنوف مختلف تدوین شده که یکی از راهکارهای آن ایجاد شهرکهای صنفی است

.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: اخذ پروانه کسب برای شرکتها و تاسیسات گردشگری بر اساس قانون نظام صنفی و مصوبات اخیر هیئت دولت الزامی است زیرا بر اساس ماده 91 قانون نظام صنفی هر یک از سازمان هایی که به نوعی کالا یا خدماتی را عرضه می کنند مستلزم اخذ پروانه کسب جهت فعالیت خود هستند

.

وی افزود: به رغم پیگیری های متعددی که از طرف سازمان بازرگانی و سازمانهای صنفی استان صورت گرفته تا کنون واحدهایی که در بخش تاسیسات گردشگری و اقامتی فعالیت می کنند از گرفتن پروانه کسب خودداری می کنند و این امر مشکلاتی را برای سازمان ها فراهم کرده است