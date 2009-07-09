  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

5 دیپلمات آزاد شده ایرانی تحویل سفارت کشورمان در بغداد می شوند

5 دیپلمات آزاد شده ایرانی تحویل سفارت کشورمان در بغداد می شوند

وابسته مطبوعاتی سفارت کشورمان در بغداد اظهار داشت که پنج دیپلمات ایرانی آزاد شده در عراق طی چند ساعت آینده امروز پنج شنبه به سفارت تحویل داده خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "امیر ارشدی" در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر آزادی پنج دیپلمات ایرانی ربوده شده توسط نظامیان آمریکایی تصریح کرد: این دیپلمات ها هم اکنون در اختیار مسئولان عراقی قرار دارند و طی چند ساعت آینده به سفارت ایران در بغداد تحویل داده خواهند شد.

وی در ادامه از وضعیت جسمانی دیپلمات های ایرانی اظهار بی اطلاعی کرد.

خاطرنشان می شود نظامیان آمریکایی مستقر در عراق در ژانویه 2007 (21 دی ماه 1385) با حمله به کنسولگری کشورمان در شهر اربیل واقع در شمال عراق دیپلمات های مستقر در آن را ربودند.

"کاظم جلالی" مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته گفته بود که دیپلمات های ایرانی در بند نظامیان آمریکایی به زودی در چارچوب توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن آزاد خواهند شد.

طبق یکی از بندهای این توافقنامه امنیتی نظامیان آمریکایی 20 هزار بازداشتی عراقی و غیر عراقی از جمله دیپلمات های ایرانی را به دولت عراق تحویل می دهند.

کد مطلب 909188

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه