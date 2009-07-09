5 دیپلمات آزاد شده ایرانی تحویل سفارت کشورمان در بغداد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، "امیر ارشدی" در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر آزادی پنج دیپلمات ایرانی ربوده شده توسط نظامیان آمریکایی تصریح کرد: این دیپلمات ها هم اکنون در اختیار مسئولان عراقی قرار دارند و طی چند ساعت آینده به سفارت ایران در بغداد تحویل داده خواهند شد.

وی در ادامه از وضعیت جسمانی دیپلمات های ایرانی اظهار بی اطلاعی کرد.

خاطرنشان می شود نظامیان آمریکایی مستقر در عراق در ژانویه 2007 (21 دی ماه 1385) با حمله به کنسولگری کشورمان در شهر اربیل واقع در شمال عراق دیپلمات های مستقر در آن را ربودند.

"کاظم جلالی" مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته گفته بود که دیپلمات های ایرانی در بند نظامیان آمریکایی به زودی در چارچوب توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن آزاد خواهند شد.

طبق یکی از بندهای این توافقنامه امنیتی نظامیان آمریکایی 20 هزار بازداشتی عراقی و غیر عراقی از جمله دیپلمات های ایرانی را به دولت عراق تحویل می دهند.