کارگاه آموزشی اصلاح الگوی مصرف آب در روستاهای یزد تشکیل می ‌شود

محمدرضا حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد داشت: زنان روستایی اصلی ‌ترین مخاطبان این کارگاههای آموزشی به شمار می ‌روند.

وی هدف از تشکیل این کارگاههای آموزشی را آشنایی زنان روستاها به عنوان عمده‌ ترین مصرف ‌کننده آب شرب و بهداشتی با الگوهای اصلاح مصرف و روشهای صرفه ‌جویی در مصرف آب دانست و افزود: بر اساس برنامه‌ ریزیهای صورت گرفته، این برنامه در 20 روستای استان یزد اجرا خواهد شد.

حاتمی ادامه داد: این کارگاه آموزشی در مردادماه سال جاری در روستاهای گاریز، اسلامیه، فراغه، مهردشت، ترک‌آباد، عقدا، شیطوره، ده‌عسکر، چاهک، هرابرجان، ندوشن، شرف‌آباد، دیهوک، محمد‌آباد، تنگ‌چنار، گردکوه، بفروئیه، رکن‌ آباد، اکرم‌ آباد و دهنو آغاز خواهد شد.

وی مدت زمان اجرای این طرح را یک ماه اعلام کرد و بیان داشت: حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف انرژی به ویژه آب، ارائه راهکارهای صرفه‌ جویی در مصرف آب، تبیین وظایف و اهداف شرکت آبفار، آشنایی با قوانین حقوقی و جزایی موجود در خصوص محافظت از تاسیسات آب و فاضلاب و رعایت حریمهای مربوطه، آشنایی با نظام بهره‌ برداری شرکت آبفار با محوریت مشتری ‌مداری از جمله سرفصلهای کارگاه آموزشی زنان روستایی استان یزد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد همچنین یادآور شد: به طور متوسط برای هر روستا چهار ساعت آموزش در نظر گرفته شده که پیش ‌بینی می‌ شود چهار هزار نفر از زنان روستایی از این آموزشها بهره‌ مند شوند.