اخبار کوتاه ورزشی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، تیم اسکیت بانوان استان که جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به تهران عزیمت کرده بود در رده جوانان و در رشته سرعت با کسب دو نشان طلا توسط نیلو فرمردانی، چهار نقره توسط ساغر مظفری (دو مدال)، نفیسه موجی و سوگند صادقی یگانه به عنوان نائب قهرمانی کشور دست پیدا کردند.

همچنین در رده بزر گسالان تیم بوشهر با کسب دو نشان طلا و یک نقره توسط زهرا مظفری، یک طلا و یک برنز توسط سمیه فرخ نژاد و یک طلا توسط نجمه موجی به عنوان قهرمانی در رشته سرعت و استقامت رسید