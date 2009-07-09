اخبار کوتاه ورزشی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، تیم اسکیت بانوان استان که جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به تهران عزیمت کرده بود در رده جوانان و در رشته سرعت با کسب دو نشان طلا توسط نیلو فرمردانی، چهار نقره توسط ساغر مظفری (دو مدال)، نفیسه موجی و سوگند صادقی یگانه به عنوان نائب قهرمانی کشور دست پیدا کردند.
همچنین در رده بزر گسالان تیم بوشهر با کسب دو نشان طلا و یک نقره توسط زهرا مظفری، یک طلا و یک برنز توسط سمیه فرخ نژاد و یک طلا توسط نجمه موجی به عنوان قهرمانی در رشته سرعت و استقامت رسید.
این مسابقات با حضور 30 تیم در پیست اسکیت مجموعه آزادی تهران برگزار شد.
درخشش بانوان بوشهری در مسابقات تیراندازی سنگاپور
دو بانوی بوشهری با درخشش در مسابقات قهرمانی تیراندازی آسیا که در کشور سنگاپور برگزار شد موفق به کسب سکوی آسیایی قابل توجهی شدند.
در این دوره از مسابقات که بانوان بوشهر برای نخستین در مسابقات برون مرزی شرکت می کردند، نوشین شهبازی فرد در رده جوانان به مقام نوزدهم آسیا رسید و همچنین مائده سادات امین زاده در رده نوجوانان به مقام بیست و چهارم آسیا رسید.
برگزاری مسابقات پینگ پنگ بانوان شهرستان بوشهر
مسابقات پینگ پنگ بانوان شهرستان بوشهر با حضور 20 پینگ پنگ باز به صورت دوره ای در سالن شهید صدو قی بوشهر بر گزار شد.
در پایان این دوره از مسابقات سمیه اقتصادی به مقام قهرمانی رسید فاطمه محمودی دوم شد و خانم ها فاطمه بنیادی و مستانه ربیعانی به صورت مشترک سوم شدند.
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