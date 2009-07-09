لزوم تحکیم صلح در حوزه خلیج فارس/ تشکیل بلوک سیاسی ترکی- عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، احمد داود اوغلو در نشست مشترک این کشور و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در استانبول بر لزوم تحکیم صلح و ثبات در حوزه خلیج فارس تاکید کرد.

همچنین در چارچوب این نشست قرارداد اصولی همکاری اقتصادی بین ترکیه و شورای همکاری خلیج فارس نیز به مورد اجرا گذارده شد.

در این نشست که در کاخ چراغان برگزار شد وزرای امور خارجه و نمایندگانی از ترکیه، عمان، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، کویت و عربستان سعودی شرکت داشتند.

در این دیدار همچنین اعلام گردید در خصوص احداث شبکه خط آهن بین کشورهای حوزه خلیج توافق حاصل شده است.

همکاریها در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از دیگر مسائلی بود که بین شرکت کنندگان در این نشست بر آن تاکید شد.

داود اوغلو همچنین تاکید کرد که گفتگوهای راهبردی بین کشورش با اعضای شورای همکاری خلیج فارس علیه طرف سومی نیست.

همچنین وزرای شرکت کننده در آن نگرانی خود را در خصوص ناآرامی ها در چین و کشتار مسلمانان این کشور اعلام کردند.