پیروزی غفار در گروه بازنده ها / کریمیان از دور مسابقات جودو حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو دانشجویان جهان امروز در دو وزن 66- و 73- کیلوگرم در بلگراد صربستان پیگیری شد.

محسن غفار در وزن 66- کیلوگرم به دلیل عدم حضور نماینده استونی در بازی نخست برنده معرفی شد و به دور دوم رفت. وی دراین مرحله "ماتیافرلیچ" از کرواسی را شکست داد. غفار در مرحله سوم مقابل" "هامباردزوم تونویان" از ارمنستان نتیجه را واگذار کرد.

راهیابی نماینده ارمنستان به مرحله نیمه نهایی باعث شد تا غفار در گروه بازنده ها شانس خود را برای کسب مدال برنز آزمایش کند. وی در این مرحله در مبارزه نخست خود "محمد بوغرفا" از الجزایر را از پیش رو برداشت. غفار در مبارزه دوم خود در گروه بازنده ها "پدور دیاس " جودوکار عنوان دار پرتغال را در دقیقه سوم ضربه فنی کرد.

نماینده ایران تا کسب مدال برنز دو مبارزه دیگر پیش رو دارد. وی ابتدا باید از سد "اندی بوردان" از اوکراین عبور کند و سپس با بازنده دیدار نیمه نهایی گروه دیگر یعنی ژاپن یا بلاروس مبارزه کند.

در وزن 73- کیلوگرم یوسف کریمیان در دیدار نخست مقابل"کرکویچ" از لهستان بازنده تاتامی را ترک کرد. شکست نماینده لهستان در مبارزه بعدی مقابل جودوکار ایتالیا باعث شد کریمیان شانس حضور در گروه بازنده ها را از دست داده و از جدول مسابقات حذف شود.