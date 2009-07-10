بازیکنان پیشین استقلال و پرسپولیس مشاوران مدیرعامل/ یک بلژیکی در راه مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، در احکام جداگانه که روز پنج شنبه توسط حسین قاسمی مدیرعامل باشگاه ابومسلم مشهد صادر شد، رضا احدی بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال تهران و عارف محمدوند بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان مشاوران مدیرعامل باشگاه ابومسلم و عضو کمیته فنی این باشگاه منصوب شدند.

حسین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر گفت: با انتخاب کمیته فنی با حضور افراد مجرب درصدد آن هستیم که بار فنی تیم را افزایش داده تا بتوانیم حضوری بهتر در نهمین دوره لیگ برتر داشته باشیم.

وی همچنین از حضور یک مهاجم گلزن بلژیکی که فصل گذشته در رقابت‌های لیگ برتر این کشور بیش از 15 گل را به ثمر رسانده است، در تمرینات هفته آینده این باشگاه خبر داد.

قاسمی در پایان گفت: پس از تثبیت حضورم در مدیریت باشگاه ابومسلم و پایان یافتن مسائل حاشیه ای هفته گذشته، برنامه ویژه‌ای برای تشکیل آکادمی بزرگ فوتبال با حضور مربی مجرب انگلیسی که مسئولیت مدیریت آکادمی تاتنهام را در کارنامه اش دارد، در شهر مشهد دارم.

در حال حاضر تمرینات تیم فوتبال ابومسلم با حضور تمام بازیکنان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در زمین اختصاصی این باشگاه در مشهد درحال برگزاری است.