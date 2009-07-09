رایزنی سید حسن نصرالله و جبران باسیل درباره تشکیل دولت لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، در این دیدار رویدادهای سیاسی لبنان، گفتگوهای اخیر درباره تشکیل دولت جدید و چشم اندازهای مرحله آتی به ویژه در زمینه فعالیت های اپوزیسیون ملی لبنان در تمامی سطوح بحث و بررسی شد.

خاطرنشان می شود پس از اینکه "سعد الحریری" رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل از سوی رئیس جمهور لبنان مامور به تشکیل کابینه شد، شماری از شخصیت های جریان حاکم در این کشور موسوم به 14 مارس همچون سعد الحریری و "ولید جنبلاط" رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه و نیز بسیاری از اعضای اپوزیسیون موسوم به هشت مارس با سید حسن نصرالله دیدار و درباره تشکیل دولت وحدت ملی با وی رایزنی کرده اند.