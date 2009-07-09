جابجایی 7 رکورد ملی / کسب 6 مدال طلا، نقره و برنز توسط شناگران ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی شنای کشورمان که خود را برای مسابقات جهانی ایتالیا آماده می کند، در آخرین مسابقه آماده سازی خود بامداد پنج شنبه با 5 شناگر شامل محمد بیداریان، امین نوشادی، سعید آشتیانی، محمد علیرضایی و پاشا وحدتی در مسابقات مسافت کوتاه کرواسی (استخر 25 متر) شرکت کرد که شناگران کشورمان با جابجایی 7 رکورد ملی موفق به کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز شدند.

در رقابت های صبح شنای سرعت "سی ساک" کرواسی (استخر 25 متر) که با شرکت 150 شناگر از کرواسی برگزار شد، شناگران کشورمان با جابجایی 4 رکورد ملی و کسب یک طلا، یک نقره و یک برنز به کار خود پایان دادند و در رقابت های بعد از ظهر نیز با جابجایی 3 رکورد ملی موفق به کسب همین تعداد مدال شدند. نتایج 5 ماده نخست این رقابت ها به شرح زیر است:

در ماده 200 متر آزاد سعید آشتیانی ملی پوش شنای کشورمان با کسب رکورد 1.51.91 دقیقه موفق شد ضمن کسب مدال طلا رکورد پیشین این ماده را که متعلق به امین نوشادی بود به میزان یک ثانیه و 44 صدم ثانیه بهبود بخشد.

در ماده 50 متر آزاد 2 شناگر از کشورمان حضور داشتند که هر دو موفق به رکورد شکنی شدند. محمد بیداریان با زمان 22.64 ثانیه رکورد پیشین این ماده را که متعلق به خودش بود را به میزان 50 صدم ثانیه بهبود بخشید. وی همچنین با این زمان به مدال نقره این ماده دست یافت. در همین ماده پاشا وحدتی نیز با زمان 23.06 ثانیه رکورد پیشین این ماده را 8 صدم ثانیه بهبود بخشید و موفق به کسب مدال برنز و جایگاهی سومی شد.

در ماده 100 متر مختلط انفرادی سعید آشتیانی با کسب رکورد 58.38 ثانیه چهارم شد و رکورد ملی این ماده را که متعلق به شاهین برادران بود به میزان یک ثانیه و 45 صدم ثانیه بهبود بخشید.

در ماده 50 متر قورباغه محمد علیرضایی با زمان 28.72 ثانیه پنجم شد. در ماده 100 متر پروانه امین نوشادی با زمان 56.46 ثانیه در جایگاه هفتم قرار گرفت.

نتایج 5 ماده دوم این رقابت ها نیز به شرح ذیل است:

در ماده 200 متر مختلط انفرادی سعید آشتیانی با زمان 2.06.98 دقیقه ضمن کسب عنوان نخست این ماده موفق شد رکورد پیشین این ماده را (2.11.66 دقیقه - شاهین برداران مسابقات مسافت کوتاه قهرمانی کشور- اردیبهشت 86 رشت) به میزان 4 ثانیه و 68 صدم ثانیه کاهش دهد.

در ماده 100 متر آزاد که 3 شناگر از کشورمان شرکت داشتند محمد بیداریان برای نخستین بار در تاریخ شنای 100 متر آزاد را کمتر از 50 ثانیه شنا کرد و موفق شد با زمان 49.51 ثانیه رکورد پیشین خود و کشور را که با زمان 50.87 در بازی های داخل سالن ماکائو 2007 به دست آمده بود را به میزان یک ثانیه و 36 صدم ثانیه بهبود بخشد و مدال نقره این رقابت ها را از آن خود کند. در همین ماده پاشا وحدتی با زمان 51.41 ثانیه پنجم شد و امین نوشادی با زمان 51.92 ثانیه در جایگاه هفتم قرار گرفت.

در ماده 4 در 50 متر آزاد تیمی، تیم ایران متشکل از امین نوشادی، سعید آشتیانی، پاشا وحدتی و محمد بیداریان با ثبت زمان 1.32.40 دقیقه رکورد پیشین این ماده را (بیداریان، وحدتی، مبرز، نوشادی با زمان 1.32.54 دقیقه بازیهای داخل سالن ماکائو - 2007) را به میزان 5 صدم ثانیه کاهش دادند و مدال برنز این ماده را به خود اختصاص دادند.

در ماده 50 متر پروانه امین نوشادی با زمان 25.34 ثانیه در جایگاه ششم ایستاد. در ماده 100 متر قورباغه محمد علیرضایی با زمان 1.04.28 دقیقه هفتم شد.

تیم ملی شنای کشورمان پس از شرکت در مسابقات مسافت کوتاه "سی ساک" کرواسی عازم شهر کرواسی خواهد شد تا تمرینات مشترک خود را با تیم ملی کرواسی زیر نظر پروکوترویج سرمربی تیم شنای کرواسی و مشاور فنی تیم ملی شنای ایران و خشایار حضرتی مربی تیم ملی پیگیری کنند.

مسابقات جهانی شنا طی روزهای 1 تا 11 مرداد در شهر رم ایتالیا برگزار خواهد شد.