رفع مشکلات برق گنبد کاووس نیازمند 10 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله رستگار شامگاه پنجشنبه در نشست مسئولان استانی در گنبد افزود: تاکنون 40 میلیارد ریال برای رفع مشکلات برق شهرستان تخصیص یافت و با این مقدار بخش مهمی از مشکلات برطرف شد.

وی یادآور شد: کمبود آب آشامیدنی از دیگر مشکلات موجود در روستاهای منطقه بوده و اکنون درصد قابل توجهی از روستاها با تانکر آبرسانی می شود.

به گفته رستگار، برخورداری از آب سالم و داشتن راه ارتباطی مناسب از جمله نیازهای روستاییان منطقه است که باید برای تامین آن برنامه ریزی شود.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان نیز گفت: این استان در اجرای طرحهای هادی روستایی موفق و پیشرو است و در سال گذشته طرح هادی 50 روستای استان تهیه و طرحهای هادی نیمه کاره در استان تکمیل و اجرا شد.

محمدتقی زمانی نژاد اظهار داشت: سال جاری برای اجرای طرح هادی در روستاهای گنبد 9 میلیارد و 350 میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته که با این مقدار طرحهای برخی روستاها تهیه و برخی طرحها نیز تکمیل و اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون برای ساخت و بازسازی 33 هزار و 500 واحد مسکونی روستایی در استان قرارداد منعقد شده که از این شمار 14 هزار واحد ساخته شد و بقیه یا در دست ساخت و عقد قرارداد با بانکها هستیم.