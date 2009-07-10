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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۴

روسازی راه های کشور بتنی می شود

روسازی راه های کشور بتنی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران با تاکید براینکه روسازی بتنی در راه های کشور باید توسعه یابد، گفت: تا سال آینده بخشی از روسازی راه های کشور بتنی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالفضل حسنی شامگاه پنجشنبه در حاشیه اولین همایش آموزشی روسازی صلب (بتنی) در گرگان افزود: در حال حاضر حدود 45 درصد راه های کشورهای صنعتی به سمت استفاده از روسازی های بتنی سوق داده شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به تغییرات و گرانی قیر، استخراج نفت و افزایش تولید سیمان در کشور، استفاده از روسازی های بتنی جایگاه خود را در کشور پیدا کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران بیان داشت: روسازی های بتنی در سال اصلاح الگوی مصرف می تواند جایگزین خوبی برای راه های پرترافیک، پرتردد و سنگین کشور در کاهش استفاده از قیر باشد.
 
به گفته حسنی، استفاده از رویه های بتنی و صلب، قیمت مابه التفاوت قیر را از دوش دولت بر می دارد، در حالیکه روسازی های آسفالتی دو برابر گرانتر از روسازی های بتنی است.

بهینه سازی مصرف مصالح آسفالتی و مقایسه اقتصادی بین روسازی بتنی و آسفالت، بررسی کاهش هزینه های راهسازی، اثرات زیست محیطی، دوام طولانی به همراه کیفیت، کاهش ضخامت زیرسازی و در نتیجه نگهداری آسان از جمله اهداف همایش یک روزه روسازی های صلب (بتنی) اعلام شد.

کد مطلب 909240

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