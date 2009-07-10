روسازی راه های کشور بتنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالفضل حسنی شامگاه پنجشنبه در حاشیه اولین همایش آموزشی روسازی صلب (بتنی) در گرگان افزود: در حال حاضر حدود 45 درصد راه های کشورهای صنعتی به سمت استفاده از روسازی های بتنی سوق داده شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به تغییرات و گرانی قیر، استخراج نفت و افزایش تولید سیمان در کشور، استفاده از روسازی های بتنی جایگاه خود را در کشور پیدا کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران بیان داشت: روسازی های بتنی در سال اصلاح الگوی مصرف می تواند جایگزین خوبی برای راه های پرترافیک، پرتردد و سنگین کشور در کاهش استفاده از قیر باشد.



به گفته حسنی، استفاده از رویه های بتنی و صلب، قیمت مابه التفاوت قیر را از دوش دولت بر می دارد، در حالیکه روسازی های آسفالتی دو برابر گرانتر از روسازی های بتنی است.

بهینه سازی مصرف مصالح آسفالتی و مقایسه اقتصادی بین روسازی بتنی و آسفالت، بررسی کاهش هزینه های راهسازی، اثرات زیست محیطی، دوام طولانی به همراه کیفیت، کاهش ضخامت زیرسازی و در نتیجه نگهداری آسان از جمله اهداف همایش یک روزه روسازی های صلب (بتنی) اعلام شد.