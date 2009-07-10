افزایش آمار حملات تروریستهای تکفیری به شهر تلعفر به 150 کشته و زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری طانیش( وابسته به ترکمانهای عراق)، حملات تروریستی و عملیات کشتار دسته جمعی، همچنان مناطق ترکمان نشین را هدف قرار می دهد؛ پس از حملات تروریستی در تازه خورماتو و طاووق و طوز خورماتو و امرلی در جنوب کرکوک که طی آن تروریستهای تکفیری بیش از 280 عراقی را به خاک و خون کشیدند، تروریستها این بار شهر ترکمان نشین تلعفر را هدف حملات کینه توزانه خود قرار دادند که بر اثر آن دهها نفر کشته و زخمی شدند.



در دو عملیات انتحاری که روز گذشته در کوی القلعه در مرکز شهر تلعفر رخ داد، دست کم 50 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند.



به گفته شاهدان، عاملان این دو عملیات انتحاری ، یونیفرم پلیس به تن کرده بودند.



منابع بیمارستانی تاکید کرده اند بیمارستانهای تلفعر مملو از مجروحان این دو عملیات تروریستی است و حال بیشتر آنها وخیم است.



انگیزه های عاملان این حملات هولناک هنوز مشخص نشده است، اما وقوع این حملات در منطقه ای که هیچ موسسه سیاسی یا نظامی یا امنیتی در آن وجود ندارد، نشان می دهد تروریستها، آشکارا غیرنظامیان بیگناه را هدف قرار داده اند.