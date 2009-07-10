رجبی و معلومات بهترین های ایران/جای خالی ایران در رقابت های بزرگ جودو

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی بعد از المپیک 2008 پکن تصمیم به تغییر نحوه انتخاب جودوکاران برای حضور در المپیک گرفت.

IJF با هدف حضور بهترین های جهان در المپیک با تشکیل رنکینگ بهترین جودوکاران جهان در هر وزن طرح خود را به اجرا گذاشت. بر همین اساس برای مسابقات مختلفی که در سطح جهان تحت عناوین گوناگون از جمله ، گرند پری ، جام جهانی ، گرند اسلم و ... برگزار می شود امتیازاتی را منظور کرد تا جودوکاران با حضور در این رقابت ها در کنار آزمایش سطح توانمندی های خود برای حضور در المپیک امتیازات لازم را کسب کنند.

در ابتدا عنوان شد که امتیازات جودوکاران از ابتدای سال 2009 میلادی برای المپیک 2012 لندن منظور خواهد شد ولی اعتراض کشورها به عدم آشنایی با این طرح که برای اولین بار در جودوجهان به اجرا گذاشته شد فدراسیون جهانی را بر آن داشت تا در سال جاری این طرح را به صورت آزمایشی اجرا کرده و پس از رفع برخی نواقص از ابتدای سال 2010 امتیازات جودوکاران برای حضور در المپیک لندن محاسبه شود. اما بعد از برگزاری دو رویداد گرند اسلم و گرند پری که اوایل هفته گذشته در "ریودوژانیرو" برزیل برگزار شد جدید ترین رده بندی بهترین های جهان از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد.

تورنمنت های بزرگ و سطح بالای جودو هرماه در نقاط مختلف دنیا برگزار می شود و اکثر کشورها با حضور این رقابت ها علاوه بر حضور در سطح اول جودو دنیا به کسب تجربه و بالابردن میزان توانایی جودوکاران خود می پردازند ولی جای جودوکاران ایرانی در این مسابقات خالی است. جودوکاران ما در سال 2009 تنها در رقابت های "گرند پری" هامبورگ شرکت کردند که یک نشان برنز توسط معلومات تنها رهاورد آنها بود که باعث شد معلومات با وجود شکست در رقابت های قهرمانی آسیا رتبه 34 را داشته باشد. ولی احسان رجبی با کسب مدال برنز آسیا 78 امتیاز کسب کرد و در سنگین وزن در مکان 27 قرار گرفت. در این رده بندی ژاپن بهترین عملکرد را داشته است. مردان دیدار آفتاب تابان با 23 نفر در جمع بهترین ها رکورددار هستند.

در این رده بندی فرانسه با 15 جودوکار جایگاه دوم را در اختیار دارد. آلمان و روسیه با 12 جودوکار در مکان های بعدی قرار دارند. در پان آمریکن، برزیل با 8 جودوکار در جمع بهترین هاست و در قاره آفریقا نیز تونس با 4 نفر پیشتاز است. اما در وزن 60- کیلوگرم "لودویک پاسیجر" از اتریش با 572 امتیاز مکان نخست را داراست. "یوران مورن" از هلند و "راشید شابیروف" از ازبکستان با اختلاف فاحش (392) در مکان های بعدی قرار دارند. در این وزن علی چالاک با 44 امتیاز رتبه 45 را دارد و وحید سرلک با 24 امتیاز در مکان 69 ایستاده است.

در 66- کیلوگرم "تاگاسان باتار" از مغولستان با 512 امیتاز صدرنیشن است. "میکولوس آنگواری" از مجارستان با 500 و "ساگوی" جودوکار ژاپنی الاصل اسپانیا با 428 امتیاز دوم و سوم هستند. در این وزن ایران نماینده ای ندارد. در 73- کیلوگرم "ون تیچلت" از بلژیک با 676 امتیاز در صدر قرار دارد. "وانگ کی چون" از کره جنوبی با 600 و "منصور عیسایف" از روسیه با 536 امتیاز سوم است. علی معلومات با امتیاز 80 رتبه 34 را دارد. یوسف کریمیان هم با 24 امتیاز در ردیف 78 قرار دارد.

"ایوان نیفانتوف" از روسیه با 680 امتیاز بهترین جودوکار 81- کیلوگرم دنیاست. بعد از او "سونگ دائه نام" از کره با 420 و "شاندزیکوف" از بلاروس با 400 امتیاز دوم و سوم هستند. در این وزن نمایندگاه ایران جایی ندارند.

در وزن 90- کیلوگرم "کازیوسیناک" از بلاروس که توسط حسین قمی در یونیورسیاد جهانی ضربه فنی شد با 556 امتیاز در صدر قرار دارد. "دافر وویل" از فرانسه با 500 امتیاز و "تاکاشی اونوو" از ژاپن با 480 امتیاز دوم و سوم هستند. رضا چاه خندق با 26 امتیاز در این وزن رتبه 50 را دارد و حسین قمی با 24 امیتاز در ردیف 63 ایستاده است.

در وزن 100- کیلوگرم "لوسیانو کاررا" از برزیل با 552 امتیاز رتبه نخست را دارد. "الکو ون درگیست" از هلند با 540 امتیاز و "تاکاماسا" از ژاپن با 536 امتیاز دوم و سوم هستند. در این وزن مسعود خسروی نژاد با 24 امتیاز رتبه 66 را داراست.

و در وزن 100+ کیلوگرم "الکساندرمیخایئلین" از روسیه با 552 امتیاز در صدر قرار دارد. "مارتین پادار" از استونی با 456 و "آنیس چادلی" از تونس با 448 امتیاز دوم وسوم هستند. در این وزن احسان رجبی با 78 امیتاز رتبه 28 را در اختیار دارد.