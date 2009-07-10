"تعطیلی" به شورای پول و اعتبار هم رسید / گزارش مهر از لغو ناگهانی جلسه شورای پول و اعتبار

خبرنگار مهر از بانک مرکزی کسب اطلاع کرد جلسه روز سه شنبه شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی برای بررسی سیاستهای پولی و اعتباری سال 87 و همچنین چگونگی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی لغو و به زمان دیگری موکول شده است.

بانک مرکزی که هشتم تیرماه جاری طی اطلاعیه ای از برگزاری دور جدید جلسات شورا پول و اعتبار در 16 تیرماه جاری را خبر داده بود هنوز به طور رسمی دلایل لغو این جلسه را اعلام نکرده است. اما منابع مطلع لغو این جلسه را بی ارتباط با شرایط بد آب و هوایی و تعطیلی روز سه شنبه نمی دانند.

شورا پول و اعتبار که بیش از 2 سال است در بانک مرکزی جلسه ای برگزار نکرده ، قرار است با همان ترکیب دور جدید فعالیت خود را آغاز کند.

به گزارش مهر، شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تاسیس شده است.

این شورا وظایفی از قبیل مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، تصویب آئین نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار‌نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، را بر عهده دارد.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در تیرماه سال 86 به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شورا های عالی، کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و 5 وزیر را برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام 28 شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در 4 شورا داد.

سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 مهر ماه گذشته با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که 18 شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند.

در ادامه اواخر سال 87 بود که دولت تصمیم گرفت که جلسات شورای پول و اعتبار به جای بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شود که این موضوع با انتقاد برخی کارشناسان مسایل بانکی، نمایندگان مجلس و حتی دادستان کل کشور مواجه شد.

حال بانک مرکزی رسما از موافقت رئیس جمهور با برگزاری جلسات رسمی شورای پول و اعتبار در این بانک خبرداده است.