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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

احمد ابوالغیط :

روابط مصر و سوریه در ماههای آینده بهبود می یابد

روابط مصر و سوریه در ماههای آینده بهبود می یابد

وزیر امور خارجه مصر از بهبود روابط کشورش با سوریه در ماههای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد ابوالغیط" در گفتگو با روزنامه "الاسبوع" چاپ قاهره گفت : روابط قاهره و دمشق، آرام و بدون تنش است .

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد طی هفته ها یا ماه های آتی همراه با تحولات منطقه خاورمیانه تحرکات و تعاملات مثبتی میان سوریه و مصر صورت گیرد.

وزیر امور خارجه مصر همچنین خاطر نشان کرد : وضعیت جهان عرب مانند سالهای گذشته، وضعیت بدی نیست، بلکه تا حدی این وضعیت بهبود یافته است؛ درنتیجه ما نیز باید در بهبود این وضعیت تلاش و آن را حمایت کنیم.

ابوالغیط در ادامه ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری کشورهای عربی بتوانند به وضعیتی دست یابند تا در مراحل آتی بتوانند همکاری مشترکی با یکدیگر داشته باشند.

کد مطلب 909264

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