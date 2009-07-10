روابط مصر و سوریه در ماههای آینده بهبود می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد ابوالغیط" در گفتگو با روزنامه "الاسبوع" چاپ قاهره گفت : روابط قاهره و دمشق، آرام و بدون تنش است .

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد طی هفته ها یا ماه های آتی همراه با تحولات منطقه خاورمیانه تحرکات و تعاملات مثبتی میان سوریه و مصر صورت گیرد.

وزیر امور خارجه مصر همچنین خاطر نشان کرد : وضعیت جهان عرب مانند سالهای گذشته، وضعیت بدی نیست، بلکه تا حدی این وضعیت بهبود یافته است؛ درنتیجه ما نیز باید در بهبود این وضعیت تلاش و آن را حمایت کنیم.

ابوالغیط در ادامه ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری کشورهای عربی بتوانند به وضعیتی دست یابند تا در مراحل آتی بتوانند همکاری مشترکی با یکدیگر داشته باشند.