شکست میانجیگری کاستاریکا برای حل بحران سیاسی هندوراس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، مقامهای هندوراس اعلام کردند که مذاکرات زلایا و میچلتی با میانجیگری رئیس جمهوری کاستاریکا بی نتیجه پایان یافت و هیچ پیشرفتی در جریان مذاکرات مشاهده نشد.

امروز جمعه "خوزه مانوئل زلایا" رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس نشستی را جداگانه با حضور "اوسکار آریاس" رئیس جمهوری کاستاریکا برگزار کرد.

وی پس از پایان این نشست اعلام کرد گامهای اولیه را برای بازگشت به کشورش برداشته است.

زلایا گفت : رئیس جمهوری کارستاریکا موقعیت مرا درک کرده است و نمایندگان سیاسی موافق حضور من در کشور هستند که می توانم دوباره به کشورم بازگردم.

"خوزه مانوئل زلایا" و "روبرتو میچلتی" رئیس دولت کودتا به صورت رو در رو با یکدیگر صحبت نکردند، اما هر یک از آنها ، خود را رئیس جمهوری هندوراس دانسته اند.

رئیس جمهوری کاستاریکا و زلایا

آریاس که امروز جمعه در پایتخت کاستاریکا سخن می گفت، اظهار داشت : من از نتیجه مذاکرات راضی هستم، چون دو طرف به صورت شفاف در این مذاکرات صحبت می کردند، اما برای نتیجه گیری هنوز زود است و این زمانبر خواهد بود که باید صبر داشته باشیم.

یکشنبه هفتم تیر، در پی بروز ناآرامی های پیش از همه پرسی درباره اصلاح قانون اساسی در هندوراس، رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش دستگیر شد. "مانوئل زلایا" ساعاتی پس از دستگیری توسط ارتش هندوراس به کاستاریکا تبعید شد.

زلایا قول داده بود تا با وجود مخالفتهایی از سوی کنگره و اعضای حزبش، زمینه هایی را برای اصلاحات بیشتر قانون اساسی فراهم آورد.

طرفداران رئیس جمهوری هندوراس معتقدند ارتش این کشور دست به یک کودتای نظامی زده و این اقدام را محکوم کرده اند.