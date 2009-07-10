ابداع یک روش موثر برای تولید هیدروژن سوختی از آب

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه فلورانس توانستند با کمک این سیستم از آب، هیدروژن قابل استفاده به عنوان سوخت را بدست آورند. این فناوری جدید می تواند تغییرات بنیادی در سیستمهای مشابه امروزی ایجاد کند.

این سیستم به طور عادی قادر است میان عناصری چون نیتروژن و منواکسید کربن واکنش ایجاد کند.

این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در مجله علمی Pnas منتشر کرده اند در این خصوص اظهار داشتند: "این فرایند که در فشار بسیار بالا در حدود هزار اتمسفر انجام می شود می تواند برای به هم نزدیک کردن مولکولها و انجام واکنش مورد استفاده قرار گیرد. ما دریافتیم این روش می تواند بدون نیاز به برخی از مواد شیمیایی واسطه و تنها به کمک واسطه های فیزیکی مثل فشار و نور، بسیاری از واکنشهای پلیمریزاسیون را انجام دهد. به این ترتیب هندسه مولکولی مولکولهایی که در معرض دسته پرتوهای لیزری قرار می گیرند تغییر می کند و این مولکولها دوباره فعال می شوند."

این محققان در این پژوهش توانستند به جای نیتروژن از آب استفاده کنند به طوری که وقتی مولکول آب در معرض پرتوهای نور ماوراء بنفش قرار گرفت اتمهای هیدروژن (H) و بنیانها (OH) ایجاد می شوند. در طبیعت این دو بخش بلافاصله دوباره با هم ترکیب می شوند و آب را می سازند اما در شرایط فشار بالا در حدود یک هزار اتمسفر می توان به زمان کافی برای ترکیب OH با سایر مولکولهای حاضر در محیط دست یافت. به این ترتیب اتمهای هیدورژن بدون حضور OH باهم ترکیب می شوند و مولکولهای H2 را می سازند.

در حال حاضر 96 تا 96 درصد هیدوژنی که به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می گیرد از منابع تجدیدناپذیر تولید می شود. این در حالی است که هیدروژن مورد نیاز در پیلهای سوختی می تواند از طریق یک فرایند ساده هیدرولیز آب و تنها به کمک واسطه های فیزیکی انجام شود.