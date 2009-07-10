انسانها رادار موقعیت باب بیولوژیکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، رادار موقعیت یاب بیولوژیکی تاکنون تنها در پستانداران شب بیدار به خصوص خفاش شناسایی شده بود. این رادار به این حیوانات کمک می کند که با دریافت امواج رادیویی حتی در شب و در محیطهای تاریک نیز بتوانند اطراف خود را ببینند. همچنین نهنگها و دلفینها هم قادرند در فضای پیرامون خود از طریق قدرت شنوایی خود و با کمک این موقعیت یاب حرکت کنند.

اکنون محققان دانشگاه "آکالا" در مادرید دریافتند که انسان نیز به صورت ذاتی دارای این قدرت است و پس از یک ماه آموزش می تواند با کمک امواج صوتی که زبان خود ساطع می کند، اشیا و موانع موجود بر سر راه خود را تشخیص دهد و در تاریکی حرکت کند.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "برخی از افرادی که نابینا متولد می شوند این توانایی را دارند و موفق می شوند به طور عادی و در کنار سایر انسانها زندگی کنند و فعالیتهای روزانه ای چون دوچرخه سواری و یا توپ بازی را انجام دهند."

به گفته این محققان، برای توسعه این توانایی، شرایط فیزیکی خاصی نیاز نیست. با دو ساعت تمرین در روز به مدت دو روز در هفته افراد می توانند اشیای مقابل خود را تشخیص دهند و با پیگیری تمرینات خود به مدت دو هفته دیگر می توانند درختان و پیاده رو را نیز تشخیص دهند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، پژوهشگران اسپانیایی در ادامه اظهار داشتند: "ما انسانها عادت کرده ایم تنها برپایه قدرت بینایی راه برویم و فراموش کرده ایم که سیستم جهت بابی ما به این سادگی نیست. ما نمی توانیم اصواتی با بسامدهای اصوات خفاشها و یا دلفینها تولید کنیم اما این موقعیت یاب بیولوژیکی را داریم و می توانیم در موقعیتهای فقدان بینایی آن را تقویت کرده و از آن برای ادامه حیات خود به بهترین شکل بهره ببریم."