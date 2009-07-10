واکنش مسئولان محیط زیست به پدیده آلودگی هوا حیرت آور بود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اغلب کارشناسان زیست محیطی معتقدند که رخ دادن پدیده ورود توده غبارآلود هوا به کشور ناشی از مدیریت غیرکارشناسی مسئولان زیست محیطی کشور در مواجه با سیاستهای توسعه محور دولتمردان ایرانی طی سالهای گذشته است،مسئولان این سازمان با سفربه عراق، دست به اقدامات حیرت آوری زده اند که تعجب کارشناسان این عرصه را همراه داشته است.

در این رابطه یک متخصص محیط زیست با اشاره به اینکه فعالیتهای عمرانی توسعه طلبانه دولتهای عربی طی چند سال گذشته باعث رشد بیابانهای کشورهای عربی و افزایش گرد و غبار در سالهای اخیر شده است، سفر رئیس سازمان محیط زیست کشور به عراق را به دلیل گستره وسیع وغیر قابل مهار گرد و غبار در کشور، بی تاثیر می داند و در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: سفر فاطمه واعظ جوادی به عراق و امضای تفاهم نامه برای کنترل وضع بیابانهای عراق " نوش داروی بعد از مرگ سهراب" است. چرا که از بین رفتن مراتع و جنگلها و گسترش اقدامات ضد محیط زیستی و منابع طبیعی، باعث رشد این حجم از بیابان شده که امروز غبار و خاک و آلودگی اش تنفس مردم ایران را مختل کرده است.

از نظر دکتر اسماعیل کهرم اقدامات توسعه طلبانه و نافی محیط زیست می تواند آینده کشور ما را نیز به بیابانهای عراق و کشورهای عربی تبدیل کند.

اقدام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در بستن قرار داد با کشور عراق برای ایجاد کمربند سبز کاملا غیر کارشناسی و تعجب آور است

دکتر کرمی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی می گوید: پوشش گیاهی در اروپا و حفظ جنگلها و استفاده مطلوب از مراتع توانسته این کشورها را از بروز چنین فجایعی نجات دهد. چرا که با نابودی حجم وسیعی از جنگلها و مراتع کشورهای اروپایی و حتی استانهای شمالی ایران نیز چنین پدیده ای را تجربه خواهند کرد.

در این باره یک کارشناس محیط زیست به خبرنگار مهر می گوید: اقدام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در بستن قرار داد با کشور عراق برای ایجاد کمربند سبز کاملا غیر کارشناسی و تعجب آور است.

دکتر ناصر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: معلق شدن ریزگردهای خاکی در اکثر نقاط جوی کشور پدیده نادری است که طی 100 سال گذشته هم مشاهده نشده بود و ممکن است این پدیده پس از گذشت چندروز یا چند صد سال دیگر هم مشاهده نشود و اغلب کارشناسان محیط زیست از واکنشهای غیر کارشناسی خانم واعظ جوادی متعجب مانده اند.

این کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه منشاء ایجاد گرد و غبار ممکن است یکی از کشورهای سوریه،عربستان،کویت و عراق باشد، عقد قرارداد با مسئولان کشورعراق جهت ایجاد فضای سبز و مانچ پاشی در مناطق بیابانی این کشور برای جلوگیری از این پدیده را تنها هدر دادن منابع مالی کشور است.

چگونه میتوان صحرای عربستان،کویت، عراق و سوریه را مانچ پاشی کنیم و یا با کدام درخت می توان جلوی گرد وغباری را که از ارتفاع 4 هزار متری البرز عبور کرده و وارد استان گلان شده است بگیریم؟

دکتر کرمی

بر اساس اظهارات دکتر کرمی این اقدام در حالی توسط مسئولان محیط زیست انجام می شود که طی 45 سال اخیر سازمان محیط زیست تنها یک درصد از مناطق بیابانی کشور را مانچ پاشی کرده است.

کرمی می افزاید: در چنین شرایطی چگونه میتوان صحرای عربستان،کویت، عراق و سوریه را مانچ پاشی کنیم و یا با کدام درخت می توان جلوی گرد وغباری را که از ارتفاع 4 هزار متری البرز عبور کرده و وارد استان گیلان شده است بگیریم.

این استاد دانشگاه تاکید می کند: بستن قرار داد با کشور عراق جهت جلوگیری از این پدیده که ممکن است تا صد سال دیگر هم رخ ندهد کاری کاملا غیر کارشناسی و بیهوده است. آنهم در شرایطی که به احتمال فراوان منشاء اصلی این پدیده کشور سوریه و عربستان است.