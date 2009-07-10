ساخت 5 طرح ملی در شهرستان آمل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، این طرحها شامل پل پنجم، کارخانه تولید آسفالت، کارخانه تولید قطعات بتنی و سالن ورزشی تیر اندازی است که عملیات اجرایی آنها به صورت همزمان آغاز شد.

برای اجرای این طرحها 67 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارهای عمرانی شهرداری آمل و اعتبارهای ملی در نظر گرفته شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران در این مراسم پرکار بودن شهرداری آمل در انجام پروژه های عمرانی و خدماتی در این شهر را در میان سایر شهرهای استان ممتاز و امیدوار کننده دانست.

جواد قناعت با اشاره به اینکه هم اکنون فضای خوب همکاری و تعاملی میان مسئولان اجرایی شهرستان آمل برای انجام طرحهای مختلف عمرانی و صنعتی و تولیدی برقرار است، گفت: این فضای مطلوب صمیمی و کار در آمل باید بیش از پیش ادامه داشته باشد و به روند توسعه این شهرستان کمک و شتاب بخشد.

وی اجرایی شدن روگذر در میدان 17شهریور شهر آمل را با توجه به مرکز شهر و ترافیکی بودن آن در تمامی ساعات شبانه روز را از خواسته ها و انتظارات شهروندان آملی بیان و از شهرداری آمل خواست این پروژه را با اهتمام بیشتر هرچه سریعتر اجرایی کند.

رئیس شورای شهر آمل نیز در این مراسم با اشاره به اینکه این شورا چندی قبل ستاد توسعه و پیشرفت را با حضور تمامی مسئولان مرتبط با حوزه های شهری تشکیل داده است، گفت: این ستاد به طور میانگین مصوبات مناسبی را تصویب و به مرحله اجرا می رساند.

سید محمد پژومان افزود: مسئولان استانی باید در مواقع مشکلات دست نیاز ما را گرفته تا روند ساخت پروژه ها شتاب پیدا کند.

شهردارآمل نیز در این مراسم با تاکید براینکه تمامی این طرحها براساس برنامه زمان بندی شده از سوی پیمانکاران اجرا و باید در زمان مقرر بهره برداری شود، گفت: در یک سال گذشته بسیاری از طرحهای عمرانی نیمه تمام شهری آمل بهره برداری و در اختیار شهروندان این شهر قرار گرفت.

حسین علیزاده با اشاره به اینکه کارخانه تولید آسفالت تا پایان مرداماه امسال بهره برداری خواهد شد و از خریداری دستگاه های این دستگاه ها در مکان تولید قبلی کارخانه آسفالت شهرداری خبر داد و افزود: با بهره برداری از این کارخانه تولید آسفالت در آمل به پنج برابر افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: درکارخانه جدید علاوه برتولید آسفالت، دستگاه های جانبی آن عمل بازیافت آسفالتهای سطح شهر را هم انجام خواهد داد.

شهردار آمل اضافه کرد: شهرداری آمل در نهضت آسفالت با 61 درصد بیشترین حجم آسفالت در سطح شهر مقام نخست استان را در اختیار دارد.

علیزاده به بودجه 370 میلیارد ریالی امسال شهرداری و هفت سازمان وابسته اشاره کرد و افزود: سازمان بافتهای فرسوده به عنوان هشتمین و نخستین سازمان در مازندران امسال آغاز به کار می کند.