شهرک سازی اسرائیل سبب بی خانمانی 60 هزار فلسطینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، دفتر همکاریهای انساندوستانه سازمان ملل متحد در سرزمینهای اشغالی موسوم به OCHA اعلام کرد بیش از 60 هزار فلسطینی ساکن بیت المقدس شرقی در آستانه بی خانمان شدن هستند.

بر اساس این گزارش، این خطر به علت حمایت ناچیز تشکیلات خودگردان فلسطین از فلسطینیهای بیت المقدس تشدید یافته است.



این در حالی است که در پی اعتراضات گسترده فلسطینیها به عملی نشدن وعده های تشکیلات خودگردان در این مورد، "حاتم عبدالکبار" وزیر امور بیت المقدس شرقی در دولت "سلام فیاض" از سمت خود کناره گیری کرده است.

در همین حال دولت انتصابی سلام فیاض نیز به علت انتقادهای محافل فلسطینی از ناتوانی و ضعفش در جلوگیری از تخریب عمدی خانه های فلسطینیهای بیت المقدس شرقی تحت فشار است.



به گفته رئیس OCHA، تشکیلات خودگردان به منظور جلوگیری از وقوع فاجعه دیگری در سرزمینهای اشغالی باید در مذاکره با تل آویو واقعیتها را در نظر بگیرد.

پیش از این عبدالله دوم پادشاه اردن درباره برنامه صهیونیستها برای فراری دادن گام به گام مسیحیان و مسلمانان از بیت المقدس هشدار داده بود. به اعتقاد وی، هدف اسرائیل از ساخت شهرکهای صهیونیست نشین در این منطقه دادن هویت یهودی به بیت المقدس و تخلیه این شهر مذهبی از حضور پیروان ادیان دیگر است.

رژیم صهیونیستی همواره از بیت المقدس به عنوان پایتخت همیشگی و غیرقابل تقسیم خود یاد کرده است. با این حال فلسطینیها، بارها اعلام کرده اند بخش شرقی این شهر را که در سال 1967 به اشغال صهیونیستها در آمد، به عنوان پایتخت خود انتخاب خواهند کرد.