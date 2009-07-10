30 هزار مبلغ در ماه رمضان به مناطق مختلف کشور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سیداسماعیل حسینی صبح جمعه در سومین دوره انتخابات شورای هیئت مذهبی استان مرکزی در سالن اداره تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: اعزام این تعداد مبلغ به شهرستانها و استانهای کشور با همکاری و هماهنگی مراکز قم و زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی انجام می شود.

وی با اشاره به انتخابات شوراها گفت: این انتخابات در راستای هدفمند کردن برنامه های هیئتهای مذهبی است و باید کسانی انتخاب شوند که بتوانند به بهترین شکل کارها و برنامه های هیئت را انجام دهند و راحت تر با جوانان ارتباط برقرار کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر هزار و 600 هیئت مذهبی در استان مرکزی به صورت ساماندهی شده فعالیت می کنند و دارای مجوز از این اداره کل هستند، گفت: از این تعداد 200 هئیت مربوط به بانوان است.

حجت الاسلام احمد رضاییان با تاکید بر اینکه هیئت‌ مذهبی در زمینه اشاعه فرهنگ عزاداری در مناسبتهای دینی نقش و جایگاه مهمی دارند، افزود: شورای هیئتهای مذهبی نقش مهمی در رفع مشکلات هیئتهای مذهبی بر عهده دارند که در این راستا انتخابات شورای جدید هیئتهای مذهبی همزمان با سراسر کشور در این استان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: برای اینکه کارهای هیئت ها به خود آنان واگذار شود نیازمند ایجاد یک تشکل بودیم که با ایجاد شورای مذهبی، هیئتهای برای رفع مسائل، مشکلات و برنامه های خود از این طریق می توانند عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه با وجود شورای مذهبی طی این چند سال هیئتها با مشکلات و مسائل کمتری مواجه بودند، عنوان کرد: ارتقا سطح علمی و آگاهی هیئت، برگزاری گردهمایی، برگزاری دوره آموزشی، رفع مشکلات هیئت، برگزاری جلسات درون تشکیلاتی شوراها و اجرای برنامه های فرهنگی برای هیئت مذهبی از جمله اهداف شورای مذهبی است.

حجت الاسلام رضاییان ادامه داد: 23 نفر در انتخابات شورای مذهبی شهر اراک شرکت کردند که از این تعداد هفت نفر اصلی و سه نفر عضو علی البدل هستند.

وی اظهار داشت: این انتخابات در 10 شهرستان استان مرکزی شامل اراک، ساوه، خمین، شازند با هفت نفر عضو اصلی و سه نفر علی البدل و در آشتیان، محلات، دلیجان، تفرش، خنداب و فرمهین با انتخاب پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برگزار شد.