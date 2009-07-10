روابط عراق و آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، نوری المالکی در تماسی که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با وی انجام داد، تاکید کرد : رابطه عراق و ایالات متحده آمریکا پس از اجرای ( مرحله اول) توافقنامه امنیتی و عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرها در پایان ژوئن گذشته، وارد مرحله جدیدی شده است.



مالکی خاطر نشان کرد : توافقنامه چارچوب راهبردی که میان آمریکا و عراق امضا شده است، اساس مهمی برای توسعه روابط دوجانبه در زمینه های غیر نظامی مختلف خواهد بود.



بایدن نیز در این تماس تلفنی بار دیگر بر تعهد آمریکا به اجرای توافقنامه عقب نشینی نظامیان از عراق و همچنین توافقنامه چارچوب راهبردی بدون هیچ گونه شرطی تاکید کرد.



معاون باراک اوباما، روز پنجشنبه 11 تیر در یک سفر غیرمنتظره به بغداد سفر و هدف از این سفر را حمایت از آشتی ملی و روند سیاسی و بررسی تحولات عراق پس از عقب نشینی آمریکایی ها از شهرهای عراق در سه شنبه 30 ژوئن (9 تیر)اعلام کرده بود.



این در حالی است که مقامهای عراقی از جمله نخست وزیر بارها درباره هر گونه دخالت خارجی به ویژه از سوی آمریکا در روند آشتی ملی عراق هشدار داده اند.