تعدادی از مخربین اموال عمومی در روز گذشته دستگیر شدند

سرتیپ عزیزالله رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: روز گذشته پلیس تهران بزرگ تعدادی از افرادی که اقدام به تحریک مردم برای تخریب اموال عمومی و سردادن شعار کرده بودند را دستگیر کرد که تعداد این افراد بسیار اندک است.

به گفته رجب زاده پلیس در هر شرایطی با مخربین اموال عمومی برخوردی قاطع خواهد داشت چرا که این وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه پلیس در روز گذشته در 3 لایه با متخلفان برخورد کرد، گفت: در مرحله اول پلیس پیشگیری، با دادن تذکر مردم را راهنمایی می کرد، در مرحله دوم با وارد عمل شدن یگان امداد، پلیس با افرادی که اقدام به ایجاد ناامنی می کردند برخورد کرد و در مرحله سوم نیز ماموران یگان ویژه وارد عمل شدند. در این مرحله یک مورد استفاده از گاز اشک آور نیز گزارش شد که بلافاصله دستور داده شد پلیس برای پراکنده کردن تعداد اندکی از معترضین دیگر از این تجهیزات استفاده نکند.

سردار رجب زاده با بیان اینکه تکلیف افراد دستگیر شده هر چه سریعتر توسط مراجع قضایی تعیین خواهد شد، اظهار داشت: تعداد این افراد بسیاراندک است و دستگیری گسترده ای در روز گذشته گزارش نشده است.